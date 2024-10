X JAPANのYOSHIKIが14日、インスタグラムを更新。3度目の首の手術後、現在の様子を公開した。

YOSHIKIは「Will you still love me when I got nothing but my 3rd neck surgery? 3度目の首の手術を受けた後も俺をささえてくれますか? Yoshiki」とつづり、首を固定した姿で、支えられながら車いすから立ち上がり、車に乗り込む動画を公開した。

この投稿に「もちろん応援し続けるに決まってるよ」「わたしは一生応援隊」「ゆっくりゆっくりと、回復をお待ちしております」「1週間で歩けるようになったのですね。どれほどリハビリ頑張ったのでしょう」「退院早くて心配だけど 姿見せてくれてありがとう」などのコメントが世得られている。