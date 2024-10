◆「CDTVライブ!ライブ!」第2弾出演者&楽曲解禁

【モデルプレス=2024/10/14】TBSでは、21日よる7時から『CDTVライブ!ライブ!』を2時間にわたって生放送。このたび、番組を彩るアーティストと披露する楽曲の第2弾が発表された。HYDEは「東京マラソン2020」のイメージソングとなっていた爽快なサウンドが特徴的なロックナンバー「BELIEVING IN MYSELF」をフルサイズでお届け。imaseは、映画「スマホを落としただけなのに 〜最終章〜 ファイナル ハッキング ゲーム」の主題歌「Dried Flower」、Omoinotakeは、“ありのまま生きられない”悲しみや、人の持つ二面性の中でもがく葛藤を切なくシリアスなメロディに乗せた最新曲「ラストノート」、マルシィは、“相思相愛”をテーマにした極上のラブソング「プレゼント」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露する。

◆出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)

同番組初登場のPEOPLE 1は、10月期火曜ドラマ『あのクズを殴ってやりたいんだ』の主題歌で、愛を持って痛みを受け入れる覚悟を描いたラブソング「メリバ」をフルサイズでテレビ初歌唱。そして、⼈気企画"名曲ライブ!ライブ!"にはDa-iCEが登場し、大野雄大と花村想太がMISIAの⼈気曲「アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN)」を歌い上げる。(modelpress編集部)IMP.「BAM-BOO」ano「許婚っきゅん」imase「Dried Flower」Omoinotake「ラストノート」King & Prince「WOW」櫻坂46「I want tomorrow to come」Da-iCE「TAKE IT BACK」Travis Japan「Crazy Crazy」HYDE「BELIEVING IN MYSELF」PEOPLE 1「メリバ」マルシィ「プレゼント」<名曲ライブ!ライブ!>大野雄大・花村想太(Da-iCE)「アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN)」(MISIA)