ITZY¡¢¥Ë¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGOLD¡×²»¸»¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«

ITZYがニューミニアルバム「GOLD」の音源の一部を公開した。彼女たちは10月15日、ニューミニアルバム「GOLD」を発売し、カムバックする。JYPエンターテインメントは本日(14日)、ITZYのニューミニアルバム「GOLD」の6曲のハイライト音源が盛り込まれたスポイラー(ネタバレ)映像を公開した。各トラックのムードを携帯電話のアプリで視覚化した映像には、ダブルタイトル曲「GOLD」と「Imaginary Friend」を含め、「Bad Girls R Us」「Supernatural」「FIVE」「VAY(Feat.チャンビン of Stray Kids)」まで、新曲の音源の一部が盛り込まれた。

特に、K-POPヒット曲メーカーのライオン・チョン、アメリカの有名プロデューサーデム・ジョインツ(Dem Jointz)がクレジットに名前を上げたタイトル曲をはじめ、Stray Kidsのメンバーであるチャンビンが曲作業とフィーチャリングを担当した「VAY」など、有数の作家陣が参加した新曲のハイライトで、ニューミニアルバムに対する期待を高めた。各曲の歌詞の一部も公開され、フルバージョンに対する好奇心を刺激した。「GOLD」では、「まったく異なる世界が all around Get up, let's go another round It's like GOLD / 目を離すことができない glow Day and night we beaming blazing just like that」と、輝く魅力をアピールし、ダブルタイトル曲「Imaginary Friend」では「You know, I'm あなたの夜になってあげる / When there's monsters on your ceiling I'll keep you safe and 夢を見ることができるように」と、叙情的な雰囲気を醸し出した。「Bad Girls R Us」は「こっち、またあっちへ / 私の全身に巻かれた scar What about, what about / 優しい君の頭では想像もできないstory / 勝手にしゃべってみなさい」と、カリスマ性をアピール。「Supernatural」では「今、目の前に置かれた君が生きていた他の世界へ君を求めてflying / 手を振る君の胸で魔法のように始まる oh I want something」という歌詞で、不思議なオーラをアピールした。「FIVE」は「輝いているから One ちょっとぎこちなかった私たちの歩み Two 1、2、ゆっくり合っていく感じ / Three 新しい夢を見ることになりそう / Four a lucky clover But nothing is better than FIVE」と、5人のメンバーの友情を輝かせ、「VAY(Feat.チャンビン of Stray Kids)」では「終わりはまだだよ I'm walkin' my VAY Ring, ringアラームがなる / 昨日は昨日で今日は今日 / 過去の失敗は成功の指針 / 階段を踏んで上がるように go to the next level Look, look, look far away like a shinin' star」と、ヒップなオーラを放った。ITZYは15日の午後5時、カウントダウンライブでファンとカムバックを記念し、午後6時にはニューミニアルバム「GOLD」を正式に発売する。11月2日の午後5時には公式ファンミーティングを開催する。