ITZY¡¢¥Ë¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGOLD¡×²»¸»¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«
ITZY¤¬¥Ë¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGOLD¡×¤Î²»¸»¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Ï10·î15Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGOLD¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÏËÜÆü¡Ê14Æü¡Ë¡¢ITZY¤Î¥Ë¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGOLD¡×¤Î6¶Ê¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È²»¸»¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¡Ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
³Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥à¡¼¥É¤ò·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç»ë³Ð²½¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖGOLD¡×¤È¡ÖImaginary Friend¡×¤ò´Þ¤á¡¢¡ÖBad Girls R Us¡×¡ÖSupernatural¡×¡ÖFIVE¡×¡ÖVAY¡ÊFeat.¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó of Stray Kids¡Ë¡×¤Þ¤Ç¡¢¿·¶Ê¤Î²»¸»¤Î°ìÉô¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢K-POP¥Ò¥Ã¥È¶Ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍÌ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥Ç¥à¡¦¥¸¥ç¥¤¥ó¥Ä¡ÊDem Jointz¡Ë¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÌ¾Á°¤ò¾å¤²¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Stray Kids¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¤¬¶Êºî¶È¤È¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤¿¡ÖVAY¡×¤Ê¤É¡¢Í¿ô¤Îºî²È¿Ø¤¬»²²Ã¤·¤¿¿·¶Ê¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
³Æ¶Ê¤Î²Î»ì¤Î°ìÉô¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¡£¡ÖGOLD¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¤¬ all around Get up, let's go another round It's like GOLD / ÌÜ¤òÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ glow Day and night we beaming blazing just like that¡×¤È¡¢µ±¤¯Ì¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖImaginary Friend¡×¤Ç¤Ï¡ÖYou know, I'm ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë / When there's monsters on your ceiling I'll keep you safe and Ì´¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢½ö¾ðÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖBad Girls R Us¡×¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¡¢¤Þ¤¿¤¢¤Ã¤Á¤Ø / »ä¤ÎÁ´¿È¤Ë´¬¤«¤ì¤¿ scar What about, what about / Í¥¤·¤¤·¯¤ÎÆ¬¤Ç¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤story / ¾¡¼ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖSupernatural¡×¤Ç¤Ï¡Öº£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿·¯¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿Â¾¤ÎÀ¤³¦¤Ø·¯¤òµá¤á¤Æflying / ¼ê¤ò¿¶¤ë·¯¤Î¶»¤ÇËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤ë oh I want something¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¥ª¡¼¥é¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡ÖFIVE¡×¤Ï¡Öµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é One ¤Á¤ç¤Ã¤È¤®¤³¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤ÎÊâ¤ß Two 1¡¢2¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸ / Three ¿·¤·¤¤Ì´¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦ / Four a lucky clover But nothing is better than FIVE¡×¤È¡¢5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍ§¾ð¤òµ±¤«¤»¡¢¡ÖVAY¡ÊFeat.¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó of Stray Kids¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡Ö½ª¤ï¤ê¤Ï¤Þ¤À¤À¤è I'm walkin' my VAY Ring, ring¥¢¥é¡¼¥à¤¬¤Ê¤ë / ºòÆü¤ÏºòÆü¤Çº£Æü¤Ïº£Æü / ²áµî¤Î¼ºÇÔ¤ÏÀ®¸ù¤Î»Ø¿Ë / ³¬ÃÊ¤òÆ§¤ó¤Ç¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë go to the next level Look, look, look far away like a shinin' star¡×¤È¡¢¥Ò¥Ã¥×¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤¿¡£
ITZY¤Ï15Æü¤Î¸á¸å5»þ¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òµÇ°¤·¡¢¸á¸å6»þ¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGOLD¡×¤òÀµ¼°¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£11·î2Æü¤Î¸á¸å5»þ¤Ë¤Ï¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Ï10·î15Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGOLD¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÏËÜÆü¡Ê14Æü¡Ë¡¢ITZY¤Î¥Ë¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGOLD¡×¤Î6¶Ê¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È²»¸»¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¡Ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
³Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥à¡¼¥É¤ò·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç»ë³Ð²½¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖGOLD¡×¤È¡ÖImaginary Friend¡×¤ò´Þ¤á¡¢¡ÖBad Girls R Us¡×¡ÖSupernatural¡×¡ÖFIVE¡×¡ÖVAY¡ÊFeat.¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó of Stray Kids¡Ë¡×¤Þ¤Ç¡¢¿·¶Ê¤Î²»¸»¤Î°ìÉô¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
³Æ¶Ê¤Î²Î»ì¤Î°ìÉô¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¡£¡ÖGOLD¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¤¬ all around Get up, let's go another round It's like GOLD / ÌÜ¤òÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ glow Day and night we beaming blazing just like that¡×¤È¡¢µ±¤¯Ì¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖImaginary Friend¡×¤Ç¤Ï¡ÖYou know, I'm ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë / When there's monsters on your ceiling I'll keep you safe and Ì´¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢½ö¾ðÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖBad Girls R Us¡×¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¡¢¤Þ¤¿¤¢¤Ã¤Á¤Ø / »ä¤ÎÁ´¿È¤Ë´¬¤«¤ì¤¿ scar What about, what about / Í¥¤·¤¤·¯¤ÎÆ¬¤Ç¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤story / ¾¡¼ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖSupernatural¡×¤Ç¤Ï¡Öº£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿·¯¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿Â¾¤ÎÀ¤³¦¤Ø·¯¤òµá¤á¤Æflying / ¼ê¤ò¿¶¤ë·¯¤Î¶»¤ÇËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤ë oh I want something¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¥ª¡¼¥é¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡ÖFIVE¡×¤Ï¡Öµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é One ¤Á¤ç¤Ã¤È¤®¤³¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤ÎÊâ¤ß Two 1¡¢2¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸ / Three ¿·¤·¤¤Ì´¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦ / Four a lucky clover But nothing is better than FIVE¡×¤È¡¢5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍ§¾ð¤òµ±¤«¤»¡¢¡ÖVAY¡ÊFeat.¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó of Stray Kids¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡Ö½ª¤ï¤ê¤Ï¤Þ¤À¤À¤è I'm walkin' my VAY Ring, ring¥¢¥é¡¼¥à¤¬¤Ê¤ë / ºòÆü¤ÏºòÆü¤Çº£Æü¤Ïº£Æü / ²áµî¤Î¼ºÇÔ¤ÏÀ®¸ù¤Î»Ø¿Ë / ³¬ÃÊ¤òÆ§¤ó¤Ç¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë go to the next level Look, look, look far away like a shinin' star¡×¤È¡¢¥Ò¥Ã¥×¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤¿¡£
ITZY¤Ï15Æü¤Î¸á¸å5»þ¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òµÇ°¤·¡¢¸á¸å6»þ¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGOLD¡×¤òÀµ¼°¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£11·î2Æü¤Î¸á¸å5»þ¤Ë¤Ï¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£