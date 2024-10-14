¹â¶¶Íõ¡Ö¥Û¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¡×£µ£°£°£°¿ÍÄ¶¤ÎÀ¼±ç¡¡·ë²Ì¤ÏÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç£²Ï¢ÇÔ¡Ä£Ó£Ö¥ê¡¼¥°Âçºå³«Ëë
¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¡¢¦ÂçÆ±À¸Ì¿£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¡¡Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡¡£³¡½£²¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ê£±£´Æü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë
¡¡ºòµ¨ÇÆ¼Ô¡¦¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥Û¡¼¥àÂçºå¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÀ¾ÅÄÍ»Ö¤é¤Î³èÌö¤Ç¡¢£±£±Æü¤Î£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÀ©¤·¤¿ºòµ¨½àÍ¥¾¡¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ê£Â¡Ë¤¬¡¢¹â¶¶Íõ¡Ê¤é¤ó¡Ë¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ò£³¡½£²¤ÇÂà¤±¡¢³«Ëë£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï£²¡½£²¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤ò£±£²¡½£±£µ¤Ç°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç£²°Ì¥¿¥¤¤Î£±£·ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿Íõ¤Ï¡Ö£±¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï¥ê¥º¥à¤¬°¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¡Ê¾õÂÖ¤ò¡Ë¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤È¤·¤ÆÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤µ¤óÁê¼ê¤ËÀï¤¨¤¿¡£·ë²Ì¤ÏÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾¯¤·¼«¿®¤â¤Ä¤¤¤¿¡£¤³¤Î£²Àï¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤·¡¢²ù¤·¤¤·ë²Ì¤À¤±¤É¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤«¤éÃæ£²Æü¡¢Âçºå¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡£´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌó£µ£°Ê¬¤Ç´°Çä¡£»î¹çÁ°¤«¤éÆþ¾ìÂÔµ¡Îó¤¬Ä¹¤µÌó£±¥¥í¤ÎÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤òºî¤Ã¤¿¡£Â®ÊóÃÍ¤Ç¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥Û¡¼¥à³«ºÅ»î¹ç¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£µ£°£±£µ¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤ÊÀ¼±ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÍõ¤Ï´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£Ó£Ö¥ê¡¼¥°½é¾¡Íø¤¬¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡£Âè£³Àï¤Ï£±£¹Æü¤ËËÌ³¤Æ»¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥Ã¥¯¡õ¥¹¡¼°°ÀîÂÎ°é´Û¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî»Ô¡Ë¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£Íõ¤Ï¡Ö¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÂçÂðÁª¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤°¤Ë´°àú¤Ë¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é»î¹ç¤äÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤ä¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ïºî¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï½éÂå²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø¤Ø»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡þÂçÆ±À¸Ì¿£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¡¡£²£°£²£·Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Ë´°Á´¥×¥í¥ê¡¼¥°²½¡¢£³£°Ç¯¤ËÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤òÌÜ»Ø¤·¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¿·¥ê¡¼¥°¡£¡Ö£Ó¡×¤Ë¤Ï¡Ö£Ó£ô£ò£ï£î£ç¡Ê¶¯¤¯¡Ë¡×¡Ö£Ó£ð£ò£å£á£ä¡Ê¹¤¯¡Ë¡×¡Ö£Ó£ï£ã£é£å£ô£ù¡Ê¼Ò²ñ¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£Á°¿È¤Î£Ö¥ê¡¼¥°¤¬£Ó£Ö¤È£²Éô¤Î£Ö¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢£Ó£Ö¤Ï£µ¹àÌÜ¤Î£Ó£Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬»²Àï¡Ê£²£°£²£´¡½£²£µ¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÃË»Ò£±£°¡¢½÷»Ò£±£´¡Ë¡££±£±¡Á£±£²Æü¤Î³«Ëë¤«¤é£´·î¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ò£Ó¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢£´¡Á£µ·î¤Ë£Ò£Ó¾å°Ì¥Á¡¼¥à¡ÊÃË»Ò£¶¡¢½÷»Ò£¸¡Ë¤¬¿Ê¤à¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡£