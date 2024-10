SEVENTEEN、11人でのワールドツアーが開幕…入隊中のジョンハンの姿も「必ず全員で戻ってくる」

SEVENTEENが11人で行うツアーの華やかな幕を開けた。軍白期(軍隊+空白期)の始まりを知らせたコンサートでありながら、近いうちに皆で集まることを約束し、今後繰り広げられる第2幕への期待をより一層高めた。13日午後、高陽(コヤン)総合運動場のメインスタジアムでは、SEVENTEENワールドツアー「SEVENTEEN『RIGHT HERE』WORLD TOUR」が開催された。12日と13日の2日間にわたって行われた今回のコンサートには、2日間で約5万8,000人余りの観客が訪れ、現場を盛り上げた。見切れ席を含め、全席完売を記録しただけに、会場は1階から3階までファンのペンライトで埋め尽くされた。

今回のツアー「RIGHT HERE」は、彼らの成長の物語を縮約した公演だ。オープニングから「毒:Fear」「Fearless」「MAESTRO」につながるパフォーマンスで、恐怖に襲われた過去を乗り越え、自身の存在を証明する過程を表現した彼らは、これまでコンサートで見せたことのない楽曲を中心にセットリストを構成し、特別感を与えた。さらに昨年、膝の負傷で活動を中断し、今年上旬のアンコールコンサートでも一部にだけ参加したS.COUPSが、久しぶりに最初から最後まで出演した意義深い公演でもあった。メンバーは序盤から「Ash」「Crush」などでファンを熱狂させたことに続き、「Our Dawn Is Hotter Than Day」「Not Alone」「March」「'bout you」「Campfire」など懐かしい楽曲を次々と披露し、感動を呼んだ。アンコール曲には、これまで一度もステージで披露したことがない「IF you leave me」を選び、ファンを喜ばせた。さらに、エンディング曲には、SEVENTEENのシグネチャーソングである「VERY NICE」を準備し、最後までファンと息を合わせ、溢れんばかりのエネルギーを届けた。12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」の発売を控えて開かれたコンサートであるだけに、新曲のステージも欠かせないポイントだった。ヒップホップチームの「Water」、パフォーマンスチームの「Rain」、ボーカルチームの「Candy」に続き、タイトル曲「LOVE, MONEY, FAME(feat. DJ Khaled)」まで、新しいステージを初公開し、「RIGHT HERE」ならではの楽しさを与えた。パフォーマンス直後にメンバーは「『MAESTRO』の時、ステージを先行公開して愛されながら活動をしてみたら、エネルギーが違った。今回もちょうどいいタイミングで、皆さんにお見せすることができ、とても嬉しい」と伝えた。続けて、ミンギュは「『Water』は歌詞の半分が『Water』だ。コンサートをすることを想像しながら作った楽曲でもある。もっと楽しめることをやってみたいと思った」とユニット曲を紹介した。そして、ウジは「Candy」について「一生懸命に生きていると、愛というのは感情一つで成り立っているわけではなく、複雑なものだと感じるじゃないか。周りのことをたくさん考えるし。幼い頃、キャンディを食べながら思ったことと比べたら、心というのは本当にシンプルなものだけど。大人たちの愛の物語を書いてみたかった」と伝えた。また「Rain」についてディエイトは「ムードがあって、その中でリズムに乗り続けながらパフォーマンスまで楽しめる」と話した。ディノは「歌詞の中に寂しさと虚しさをたくさん込めた。誰もが感じる虚しさを表現してみた」と明かした。彼らならではのユニークな魅力が詰まった、ミュージカルセクションも目を引いた。キャンピングカーに乗って旅に出たメンバーたちが、歪んだ時空間に落ちたというコンセプトで「Oh My!」「Snap Shoot」「God of Music」「今 -明日 世界が終わっても- (Korean Ver.)」を披露した。コントを交えたステージでは、メンバーらのケミストリー(相手との相性)がそのまま伝わってきた。