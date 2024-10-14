¡Ú¥ìー¥¹±ÇÁü¡ÛÉÜÃæÌÆÇÏ¥¹¥Æー¥¯¥¹¡Ê£ÇⅡ¡Ë¡Ã¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§ー¥°¡ÊC.¥ë¥áー¥ë¡Ë
¡Ú¥ìー¥¹±ÇÁü¡ÛÉÜÃæÌÆÇÏ¥¹¥Æー¥¯¥¹¡Ê£ÇⅡ¡Ë¡Ãhttps://youtu.be/7Wf06kHcb9I
Âè72²ó¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¥È¥í¥Õ¥£ーÉÜÃæÌÆÇÏ¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGⅡ¡Ë
2024Ç¯10·î14Æü¡Ê·îÍË¡Ë 4²óÅìµþ4Æü¡¡È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ45Ê¬
Ãå½ç ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀÎð µ³¼ê¡Ë
1Ãå ÏÈ3 ¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§ー¥°¡ÊÌÆ4 C.¥ë¥áー¥ë)
2Ãå ÏÈ6 ¥·¥ó¥Æ¥£¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊÌÆ5 ¸Íºê ·½ÂÀ)
3Ãå ÏÈ4 ¥Þ¥¹¥¯¥È¥Ç¥£ー¥ô¥¡¡ÊÌÆ4 ÀîÅÄ ¾²í)
4Ãå ÏÈ4 ¥Õ¥£¥¢¥¹¥×¥é¥¤¥É¡ÊÌÆ6 M.¥Ç¥àー¥í)
5Ãå ÏÈ8 ¥ëー¥¸¥å¥ê¥Êー¥¸¥å¡ÊÌÆ5 ²£»³ ÏÂÀ¸)
6Ãå ÏÈ5 ¥Õ¥£ー¥ë¥·¥ó¥Ñ¥·ー¡ÊÌÆ5 ²£»³ Î°¿Í)
7Ãå ÏÈ2 ¥¢¥¹¥³¥ë¥Æ¥£¥¢ー¥â¡ÊÌÆ4 ÄÅÂ¼ ÌÀ½¨)
8Ãå ÏÈ3 ¥â¥ê¥¢ー¥Ê¡ÊÌÆ4 ´äÅÄ ¹¯À¿)
9Ãå ÏÈ7 ¥³¥ó¥¯¥·¥§¥ë¡ÊÌÆ4 ´äÅÄ Ë¾Íè)
10Ãå ÏÈ2 ¥é¥ê¥å¥¨¥ë¡ÊÌÆ5 ËÌÂ¼ Í§°ì)
11Ãå ÏÈ5 ¥³¥¹¥¿¥Ü¥Ëー¥¿¡ÊÌÆ5 ¾¾»³ ¹°Ê¿)
12Ãå ÏÈ6 ¥»¥ó¥È¥«¥á¥ê¥¢¡ÊÌÆ5 »Åç ¹î½Ù)
13Ãå ÏÈ8 ¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡ÊÌÆ5 ²£»³ Éð»Ë)
14Ãå ÏÈ7 ¥Þ¥ë¥¬¥¤¥â¥º¥´ー¥ë¥É¥Ð¥ì¥ë¡ÊÌÆ5 A.¥·¥å¥¿¥ë¥±)
15Ãå ÏÈ1 ¥Ïー¥Ñー¡ÊÌÆ4 Éð Ë¡Ë
¢¨½ÐÇÏÉ½¡¦À®ÀÓ¡¦¥ª¥Ã¥ºÅù¤Ï¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Î¤â¤Î¤È¾È¹ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£