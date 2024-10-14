µÚÀîÆà±û¡¢43ºÐà½÷Í¥¥¬¥Á·Î¸Åá¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¥¹¥Ã¥Ô¥óÈþ¿Í¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÚÀîÆà±û(43)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤½¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÚÀî¤Ï¡ÖºòÆü¤«¤éÎ©¤Á·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡º£²ó¤Ï¤ª¼Çµï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿§¡¹¤Ê»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¤Ç·Î¸Å¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£11·î¤Ë²¼ËÌÂô¾®·à¾ìB1¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂç¿¹¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼´¶¼Õº×¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¹¥Ã¥Ô¥óÈþ¿Í¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¯¸«¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¿¤À¤¿¤À²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£