BTS・J-HOPEが戻ってくる!! 所属事務所が除隊日関連について言及

BTSのJ-HOPEがファンのもとに戻ってくる。J-HOPEは10月17日、兵役の満期転役を控えている。 所属事務所は当日の混雑を予想し、現場訪問を控えてほしいと要請した。

BTS所属事務所のBIG HITS MUSICは10月14日、ファンコミュニティプラットフォームのWeverseに「J-HOPEが陸軍での兵役服務を終えて満期除隊を控えています」として「除隊日は多数の将兵も共にする日です。除隊当日に別途の行事はなく、混雑による安全事故予防のためにファンの皆さんには現場訪問を控えるようお願いします」と頼んだ。

続けて「J-HOPEに向けた暖かい歓迎と激励は心で送って下さることをお願いします」として「ファンの皆さんがJ-HOPEに送ってくれた声援と変わらない愛にいつも感謝申し上げます。当社は今後もアーティスト支援に最善を尽くします」と付け加えた。

J-HOPEは2023年4月に入隊した後、特級戦士の資格を獲得して早期進級をし、分隊長の補職まで引き受けるなど、模範的な軍生活を続けてきた。

その一方で、2022年7月、初の正規アルバム『Jack In The Box』で正式ソロデビューし、J. Coleとともにしたシングル『on the street』を出したJ-HOPE。

軍服務中にも今年3月にはストリートダンスを素材にしたスペシャルアルバム『HOPE ON THE STREET VOL.1』を発表するなど、兵役による空白期を感じさせない音楽活動を続けてきた。

J-HOPEの除隊予定日は10月17日だ。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント(現HYBE)の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン(英:Jeong)の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊。除隊日は2024年10月17日を予定している。