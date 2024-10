Billlie、タイトル曲「記憶飴」MV予告映像を公開…IUがナレーションにも参加

Billlieが、一本の映画のようなミュージックビデオ予告映像を公開した。Billlieは本日(14日)0時、公式YouTubeチャンネルに5thミニアルバム「appendix:Of All We Have Lost」のタイトル曲「記憶飴」のミュージックビデオの予告映像を公開した。公開された映像には、スヒョンがトランポリンで高く跳びながら何かを探している様子が収められている。続いて「遠くを振り返ると、置いてきたものがある。失ってきたものがある」というIUのナレーションが流れる。IUは「記憶飴」の作詞に続き、ナレーションにまで参加し、惜しみないサポートをした。

予告映像を通じて、ついにタイトル曲「記憶飴」がベールを脱いだ中、清らかなピアノの旋律と対比する夢幻的でおぼろげな映像、そしてIUのナレーションが没入度を最大限に引き上げ、一本の映画のような映像美を完成させた。Billlieが5thミニアルバムを通じて、新しい音楽のスタイルを予告しただけに、これから公開されるフルバージョンに対する期待がより一層高まっている。Billlieは先行公開曲「trampoline」に続き、「記憶飴」のミュージックビデオ予告映像でも、何かを探し1人でトランポリンの上で立ち上がる姿を描いている。これを見たファンたちは「これがBilllieの魅力だ。ミュージックビデオから予告映像まで、その意味を探し出す面白さがある」「タイトル曲がどのような曲なのかすごく楽しみだ」など、熱い反応を見せている。Billlieの5thミニアルバム「appendix:Of All We Have Lost」は16日午後6時、音楽配信サイトを通じて発売される。