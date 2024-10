今季スイスのバーゼルからチェルシーに加入した21歳のポルトガル代表DFレナト・ベイガは13日、ポルトガル代表デビューを飾っている。



13日、ポルトガル代表は UEFAネーションズリーグ、リーグAグループ1でポーランド代表と対戦。3-1でポルトガル代表の勝利に終わったこの試合で代表デビューを飾ったのが、チェルシーに所属する21歳DFレナト・ベイガだ。念願の代表デビュー戦を先発出場で飾った同選手はフルタイム出場で勝利に貢献。ポルトガル代表を指揮するロベルト・サンチェス監督もその活躍を賞賛している。





Chelsea take an early lead against Gent



A moment to remember for Renato Veiga as he scores his first goal for the club pic.twitter.com/dZLHIX67UI