【府中牝馬S・馬体重】マスクトディーヴァは460kg(+6)、ブレイディヴェーグは472kg(+12)
10月14日に東京競馬場で行われる第72回府中牝馬ステークス(3歳上・牝・GII・芝1800m)の馬体重が発表された。
重賞3勝目を得意距離で狙うマスクトディーヴァ(牝4、栗東・辻野泰之厩舎)は460kg(+6)。昨年のエリザベス女王杯を制したブレイディヴェーグ(牝4、美浦・宮田敬介厩舎)は472kg(+12)。
発走予定時刻は15時45分。
※馬番 馬名 馬体重(増減)
1 ハーパー 488(+20)
2 アスコルティアーモ 452(-10)
3 ラリュエル 432(-2)
4 モリアーナ 482(-6)
5 ブレイディヴェーグ 472(+12)
6 マスクトディーヴァ 460(+6)
7 フィアスプライド 474(0)
8 コスタボニータ 478(+2)
9 フィールシンパシー 456(0)
10 シンティレーション 480(0)
11 セントカメリア 466(+12)
12 コンクシェル 482(+6)
13 モズゴールドバレル 464(-6)
14 ライラック 458(+18)
15 ルージュリナージュ 448(+2)