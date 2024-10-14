14日、東京競馬場で行われたプラタナス賞(2歳・1勝クラス・ダ1600m)は、先手を取って直線で後続を突き放した川田将雅騎手騎乗の1番人気メルキオル(牡2、栗東・松永幹夫厩舎)が、4番人気コパノヴィンセント(牡2、美浦・上原博之厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分37秒6(良)。

さらにハナ差の3着に3番人気サノノワンダー(牡2、美浦・栗田徹厩舎)が入った。なお、2番人気メイショウハチロー(牡2、栗東・福永祐一厩舎)は5着に終わった。

勝ったメルキオルは、父ナダル、母サングレアル、その父ゼンノロブロイという血統。ダート替わりとなった前走の未勝利戦に続く2連勝を飾った。

【勝ち馬プロフィール】

◆メルキオル(牡2)

騎手:川田将雅

厩舎:栗東・松永幹夫

父:ナダル

母:サングレアル

母の父:ゼンノロブロイ

馬主:吉田勝己

生産者:ノーザンファーム

【全着順】

1着 メルキオル 1人気

2着 コパノヴィンセント 4人気

3着 サノノワンダー 3人気

4着 ウインハルモニア 7人気

5着 メイショウハチロー 2人気

6着 シャイニーシップ 6人気

7着 タイヨウフレア 5人気

8着 アイビーヒメチャン 8人気