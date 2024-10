X JAPANのYOSHIKI(年齢非公表)が14日に自身のインスタグラムを更新。3度目の首の手術を終え、補助を受けながら車いすから立ち上がる様子を公開した。

YOSHIKIはかねて首の痛みに悩まされており、米カリフォルニア州の病院で2017年以来7年ぶり3度目となる手術を受けた。9日に手術成功を報告していた。

10日にはベッドに横たわる自身の姿を更新していたが、この日は「Will you still love me when I got nothing but my 3rd neck surgery? 3度目の首の手術を受けた後も俺をささえてくれますか?」とつづり、首にコルセットを装着した姿で関係者らに支えられながら車いすから立ち上がり、車に乗り込む様子を動画で公開した。

この投稿にファンからは「手術お疲れ様でした」「涙、涙です。勇気を与えてくれてありがとう」「退院おめでとうございます」「リハビリ大変かもだけど頑張って下さいね」「わたしは一生応援隊」「また元気な姿が見たいです」「術後が大事な時期だから頑張ってください」「焦らずゆっくり休んで下さいね」「無理だけは絶対にしないでね」など多くのコメントが寄せられている。