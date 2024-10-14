スタートする選手ら(カメラ・岡野　将大)

写真拡大

◆学生３大駅伝開幕戦 　出雲駅伝（１４日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）

　４区（６・２キロ）の中盤も、前回優勝の駒大、今年１月の第１００回箱根駅伝優勝の青学大の激しい首位争いが続いている。

　約４キロで駒大の伊藤蒼唯（３年）が青学大の宇田川瞬矢（２年）と首位交代。伊藤は出雲出身。地元の声援を受けてさらに差を広げ、首位でリレーした。５秒差の２位に青学大、９秒差の３位に国学院大が続いた。

　最長（１０・２キロ）のアンカーには青学大が太田蒼生（４年）、駒大が篠原倖太朗（４年）、国学院大が平林清澄（４年）を残しており、ゴールまでスリリングな展開となることは間違いない。

　４区終了時点の上位チームの成績は以下の通り。

＜１＞駒大

＜２＞青学大

＜３＞国学院大

＜４＞創価大

＜５＞アイビーリーグ選抜

＜６＞城西大

＜７＞法大

＜８＞帝京大

　主なチームの区間選手は以下の通り。

◇駒大（前回優勝）

１区（　８・０キロ）桑田　駿介（１年）

２区（　５・８キロ）帰山　侑大（３年）

３区（　８・５キロ）山川　拓馬（３年）

４区（　６・２キロ）伊藤　蒼唯（３年）

５区（　６・４キロ）島子　公佑（２年）

６区（１０・２キロ）篠原倖太朗（４年）

◇国学院大（前回３位）

１区（　８・０キロ）青木　瑠郁（３年）

２区（　５・８キロ）山本　歩夢（４年）

３区（　８・５キロ）辻原　輝（２年）

４区（　６・２キロ）野中　恒亨（２年）

５区（　６・４キロ）上原　琉翔（３年）

６区（１０・２キロ）平林　清澄（４年）

◇青学大（前回４位）

１区（　８・０キロ）鶴川　正也（４年）

２区（　５・８キロ）野村　昭夢（４年）

３区（　８・５キロ）黒田　朝日（３年）

４区（　６・２キロ）宇田川瞬矢（３年）

５区（　６・４キロ）若林　宏樹（３年）

６区（１０・２キロ）太田　蒼生（４年）