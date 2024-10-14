¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÀ¶¿åº»¼ù¤¬ÃÏ¸µ°¦¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ö¹¾¸ÍÀî°¦¤ò¶»¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î£Ç·¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡¹¾¸ÍÀî½÷²¦·èÄêÀï£Ë£É£Ò£É£Î£Ã£Õ£Ð¡×¤¬£±£´Æü¤Ë³«Ëë¡££±£Ò¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Áª¼êÂåÉ½¤Çà¹¾¸ÍÀî¹ª¼Ôá¤ÎÀ¶¿åº»¼ù¤Ï¡ÖÀ¶¿åº»¼ù¤È¤¤¤¨¤Ð¹¾¸ÍÀî¡ª¹¾¸ÍÀî¤È¤¤¤¨¤ÐÀ¶¿åº»¼ù¡ª¹¾¸ÍÀî°¦¤ò¶»¤Ë°ìÁö°ìÁöµ¤¹çÆþ¤ì¤ÆÁö¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±£²£Ò¡Ö¹¾¸ÍÀîÁªÈ´¡×¤Ë£±¹æÄú¤Ç½ÐÁö¤¹¤ëÆ£¸¶ºÚ´õ¤Ï¸½ºß¡¢½÷»Ò³ÍÆÀ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°£¹°Ì¡£¡Ö¾Þ¶â¾åÀÑ¤ß½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤ËÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£