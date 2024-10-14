３区で青学大、駒大、国学院大の３強が優勝争い アンカー勝負までもつれるか
◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１４日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）
３区（８・５キロ）の中盤で、前回優勝の駒大、今年１月の第１００回箱根駅伝優勝の青学大、前回３位の国学院大の「３強」が激しくトップ争いを演じた。
残り約２キロで青学大の黒田朝日（３年）と駒大の山川拓馬（３年）の一騎打ちとなり、国学院大の辻原輝（２年）がやや遅れた。
ラストスパートで、青学大の黒田が抜けだし、トップでタスキリレー。４秒差の２位に駒大の山川、２０秒差の３位に国学院大の辻原が続いた。
最長（１０・２キロ）のアンカーには青学大が太田蒼生（４年）、駒大が篠原倖太朗（４年）、国学院大が平林清澄（４年）を残しており、ゴールまでスリリングな展開となることは間違いない。
３区終了時点の上位チームの成績は以下の通り。
＜１＞青学大
＜２＞駒大
＜３＞国学院大
＜４＞創価大
＜５＞城西大
＜６＞アイビーリーグ選抜
＜７＞大東大
＜８＞京産大
主なチームの区間選手は以下の通り。
◇駒大（前回優勝）
１区（ ８・０キロ）桑田 駿介（１年）
２区（ ５・８キロ）帰山 侑大（３年）
３区（ ８・５キロ）山川 拓馬（３年）
４区（ ６・２キロ）伊藤 蒼唯（３年）
５区（ ６・４キロ）島子 公佑（２年）
６区（１０・２キロ）篠原倖太朗（４年）
◇国学院大（前回３位）
１区（ ８・０キロ）青木 瑠郁（３年）
２区（ ５・８キロ）山本 歩夢（４年）
３区（ ８・５キロ）辻原 輝（２年）
４区（ ６・２キロ）野中 恒亨（２年）
５区（ ６・４キロ）上原 琉翔（３年）
６区（１０・２キロ）平林 清澄（４年）
◇青学大（前回４位）
１区（ ８・０キロ）鶴川 正也（４年）
２区（ ５・８キロ）野村 昭夢（４年）
３区（ ８・５キロ）黒田 朝日（３年）
４区（ ６・２キロ）宇田川瞬矢（３年）
５区（ ６・４キロ）若林 宏樹（３年）
６区（１０・２キロ）太田 蒼生（４年）