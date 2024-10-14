出雲駅伝でスタートを切った選手たち（カメラ・岡野　将大）

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◆学生３大駅伝開幕戦 　出雲駅伝（１４日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）

　３区（８・５キロ）の中盤で、前回優勝の駒大、今年１月の第１００回箱根駅伝優勝の青学大、前回３位の国学院大の「３強」が激しくトップ争いを演じた。

　残り約２キロで青学大の黒田朝日（３年）と駒大の山川拓馬（３年）の一騎打ちとなり、国学院大の辻原輝（２年）がやや遅れた。

　ラストスパートで、青学大の黒田が抜けだし、トップでタスキリレー。４秒差の２位に駒大の山川、２０秒差の３位に国学院大の辻原が続いた。

　最長（１０・２キロ）のアンカーには青学大が太田蒼生（４年）、駒大が篠原倖太朗（４年）、国学院大が平林清澄（４年）を残しており、ゴールまでスリリングな展開となることは間違いない。

　３区終了時点の上位チームの成績は以下の通り。

＜１＞青学大

＜２＞駒大

＜３＞国学院大

＜４＞創価大

＜５＞城西大

＜６＞アイビーリーグ選抜

＜７＞大東大

＜８＞京産大

　主なチームの区間選手は以下の通り。

◇駒大（前回優勝）

１区（　８・０キロ）桑田　駿介（１年）

２区（　５・８キロ）帰山　侑大（３年）

３区（　８・５キロ）山川　拓馬（３年）

４区（　６・２キロ）伊藤　蒼唯（３年）

５区（　６・４キロ）島子　公佑（２年）

６区（１０・２キロ）篠原倖太朗（４年）

◇国学院大（前回３位）

１区（　８・０キロ）青木　瑠郁（３年）

２区（　５・８キロ）山本　歩夢（４年）

３区（　８・５キロ）辻原　輝（２年）

４区（　６・２キロ）野中　恒亨（２年）

５区（　６・４キロ）上原　琉翔（３年）

６区（１０・２キロ）平林　清澄（４年）

◇青学大（前回４位）

１区（　８・０キロ）鶴川　正也（４年）

２区（　５・８キロ）野村　昭夢（４年）

３区（　８・５キロ）黒田　朝日（３年）

４区（　６・２キロ）宇田川瞬矢（３年）

５区（　６・４キロ）若林　宏樹（３年）

６区（１０・２キロ）太田　蒼生（４年）