Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó½÷Í¥¡¢53ºÐàÌÓÀ÷¤á¤Ê¤·á±ðÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬ÊõÄÍ¸µ¥È¥Ã¥×¡×¡Ö¤Û¤ó¤È²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ä²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë½ãÌ¾Î¤º»(53)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤¹¤®¤ë¡¼¡¢¡¢¡¢¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤â¤·¤Æ¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤ó¡¡¤Ç¤â¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¿´¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#¤Á¤Ê¤ß¤Ë #ÌÓÀ÷¤á¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö53ºÐ¤Ç¡¢ÌÓÀ÷¤á¤Ê¤·¤Ç¤³¤Î¿§¤È¤Ï¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤¿¤¤Êý¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ½Ð¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö¤¦¤ó¡¢åºÎï¤À¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÏÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î¸µ¥È¥Ã¥×¡×¡Ö53ºÐ¤ÇÃÏÌÓ¤Ç¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ê¤ó¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤È²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤Êý¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½ãÌ¾¤Ï1990Ç¯¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ë76´üÀ¸¤Î¼óÀÊ¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¡¢²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤È¤·¤Æ³èÌö¡£94Ç¯¡¢NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ô¤¢¤Î¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÈ´¤Æ¤¤µ¤ìÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£ÊõÄÍÂàÃÄ¸å¤â¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÌö¡£9·î17ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤Ô¤¢¤Î¡×¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤¤ÏÃÂê¤Ë¡£12·î6Æü¡¢25Æü¤Ë¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£