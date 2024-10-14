絶好調！ MF中村敬斗が語る好調の要因「1点入ると波に乗ってくる」【サッカー W杯最終予選】
【動画】中村敬斗インタビュー｜https://youtu.be/UP0g-VyxEKA
15日、北中米ワールドカップアジア最終予選 オーストラリア戦（埼玉）に臨むサッカー日本代表。最終予選で3連勝中と好調の森保ジャパンだが、 W杯8大会連続出場へ負けられない戦いが続く。
所属チームで4戦連発中と、ゴールに期待のかかるMF中村敬斗（24）が囲み取材に応じた。
＜日本代表 招集メンバー＞
【GK】
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷晃生（FC町田ゼルビア）
鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
【DF】
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シントトロイデンVV／ベルギー）
板倉滉（ボルシア・メンヘングラートバッハ／ドイツ）
町田浩樹（ユニオン・サンジロワーズ／ベルギー）
瀬古歩夢（グラスホッパーCZ／スイス）
菅原由勢（サウサンプトンFC／イングランド）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
関根大輝（柏レイソル）
【MF/FW】
遠藤航（リバプールFC／イングランド）
伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
南野拓実（ASモナコ／フランス）
守田英正（スポルティングCP／ポルトガル）
大橋祐紀（ブラックバーン・ローヴァーズ／イングランド）*
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC／イングランド）
小川航基（NECナイメヘン／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
旗手怜央 ハタテ レオ（セルティック／スコットランド）
堂安律（SCフライブルク／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
久保建英（レアル・ソシエダード／スペイン）
藤田譲瑠チマ（シントトロイデンVV／ベルギー）
※初招集
＜日本代表 W杯最終予選 試合日程＞
2024年9月5日（木）
第1節：日本 7-0 中国
2024年9月10日（火）
第2節：バーレーン 0-5 日本
2024年10月10日（木）
第3節：サウジアラビア 0-2 日本
2024年10月15日（火）
第4節：日本 - オーストラリア
2024年11月15日（金）
第5節：インドネシア - 日本
2024年11月19日（火）
第6節：中国 - 日本
2025年3月20日（木）
第7節：日本 - バーレーン
2025年3月25日（火）
第8節：日本 - サウジアラビア
2025年6月5日（木）
第9節：オーストラリア - 日本
2025年6月10日（火）
第10節：日本 - インドネシア