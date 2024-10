記録破りとなった大ヒット映画『&ウルヴァリン』にウルヴァリン役でカムバックしたヒュー・ジャックマンが、2024年10月12日に56歳の誕生日を迎えた。本作で共演し、プライベートでも親友同士のライアン・レイノルズが、盟友に永遠の友情を誓うような祝福の言葉を贈っている。

レイノルズは自身のに、『デッドプール&ウルヴァリン』の舞台裏画像やプレミアイベントでのレッドカーペット、スタジアムのフィールドでジャックマンと肩を組んだりコミコンでポーズを取っている写真、2人が抱き合っているモノクロ画像やデッドプールとウルヴァリンのマスクを並べた写真など、16枚の写真を投稿してジャックマンとの友情を振り返っている。

その思い出アルバム的な投稿には、「僕たちが90歳になるまで、こうしていられたらいいな。ハッピー・バースデー、ヒュー・ジャックマン。多くの年月に、たくさんの冒険」とコメントが添えられている。これからもジャックマンと仕事を続け、友情を育み続けたいとの想いが伝わってくる言葉だ。“90歳”というのは、『デッドプール&ウルヴァリン』劇中のセリフのパロディにもなっている。

誕生日を迎えた本人であるジャックマンも自身のを更新し、ケーキに立てられた1本のキャンドルの火を消している画像を投稿。「誕生日に素晴らしい愛情をくださった皆さん、ありがとう! 感謝しています」と綴っている。

年齢を重ねるごとに魅力が増していくジャックマンは、『デッドプール&ウルヴァリン』への出演後もプロジェクトが目白押しだ。舞台出身のジャックマンは、ミュージカル『The Music Man』に10月末まで出演し、2025年5~6月の公演もしている。

また、2025年にニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールで、12回にわたる定期公演『From New York With Love』を行うことがされたばかり。この公演では、ジャックマンが過去に出演した舞台『The Boy From Oz』や自身の主演映画『レ・ミゼラブル』(2012)、『グレイテスト・ショーマン』(2017)などからの楽曲を披露するという。2025年1月24日に開幕する『From New York With Love』は4月~7月の特定の週末に上演され、8月15・16日に最終公演が行われる予定。

映画のプロジェクトについては、アクション・ミステリーコメディ映画『Three Bags Full: A Sheep Detective Movie(原題)』をはじめとする3本が待機中だ。56歳となって、ますます磨きがかかるジャックマン。レイノルズとの名コンビぶりを再び目に出来ることも期待したい。

