¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À²¬ÅÄ·½±¦¡¢55ºÐ¤Ç0ºÐ»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¤À¤Ã¤¿¡¡»Ò¤É¤â¤¬20ºÐ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ö75ºÐ¤ä¤ï¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤Î²¬ÅÄ·½±¦¡Ê55¡Ë¤¬13Æü¤ËÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¡£0ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤µ¤é¤Ã¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¼¡¦²¬ÅÄ·ë¼Â¡¢¹õ¤ÎÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤ÇÂç¿Í¤Î¿§µ¤
¡¡²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤«¤éÊÌÁñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥ó¤ËÉ¬»à¤ä¡ª»Ò¤É¤â°é¤Æ¤ë¤Î¡Ê¤ËÉ¬»à¡Ë¡×¤È¥È¡¼¥¯¤·¡Ö¤¤ç¤¦¤âºÊ¤«¤éÆ°²èÍè¤¿¤ï¡£²¼¤Î»Ò¤¬¤ä¤Ã¤È¿²ÊÖ¤êÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤«¤é¡Ö¤¤¤¯¤Ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤À0¡ÊºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡×¤È¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ê²¼¤Î»Ò¤¬¡Ë20ºÐ¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¼«¿È¤Ï¡Ë75ºÐ¤ä¤ï¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¿´µ¡°ìÅ¾¡¢Ê³µ¯¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾åÅèÍ´²Â¤È1995Ç¯¤Ë·ëº§¡£Ä¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄÎ´Ç·²ð¡¢Ä¹½÷¤Ç½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ·ë¼Â2¿Í¤Î»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢2017Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2019Ç¯¤Ë30Âå¤Î°ìÈÌ½÷À¤ÈºÆº§¤·¡¢2020Ç¯¤ËºÆº§½÷À¤È¤Î´Ö¤ËÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¼¡¦²¬ÅÄ·ë¼Â¡¢¹õ¤ÎÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤ÇÂç¿Í¤Î¿§µ¤
¡¡²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤«¤éÊÌÁñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥ó¤ËÉ¬»à¤ä¡ª»Ò¤É¤â°é¤Æ¤ë¤Î¡Ê¤ËÉ¬»à¡Ë¡×¤È¥È¡¼¥¯¤·¡Ö¤¤ç¤¦¤âºÊ¤«¤éÆ°²èÍè¤¿¤ï¡£²¼¤Î»Ò¤¬¤ä¤Ã¤È¿²ÊÖ¤êÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤«¤é¡Ö¤¤¤¯¤Ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤À0¡ÊºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡×¤È¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ê²¼¤Î»Ò¤¬¡Ë20ºÐ¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¼«¿È¤Ï¡Ë75ºÐ¤ä¤ï¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¿´µ¡°ìÅ¾¡¢Ê³µ¯¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾åÅèÍ´²Â¤È1995Ç¯¤Ë·ëº§¡£Ä¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄÎ´Ç·²ð¡¢Ä¹½÷¤Ç½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ·ë¼Â2¿Í¤Î»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢2017Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2019Ç¯¤Ë30Âå¤Î°ìÈÌ½÷À¤ÈºÆº§¤·¡¢2020Ç¯¤ËºÆº§½÷À¤È¤Î´Ö¤ËÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£