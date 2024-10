セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年10月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「グーフィー」 LLぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「グーフィー」 LLぬいぐるみ

登場時期:2024年10月11日より順次

サイズ:全長約18×15×43cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「ミッキー&フレンズ」のひとり、「グーフィー」の大きなぬいぐるみがセガプライズに登場。

背の高い姿や垂れた耳など、「グーフィー」の特徴がしっかり表現されています。

約43センチの大きさで、しっかり抱きしめられるサイズ感。

オレンジのシャツに黒のベストの、おなじみコーディネートでぬいぐるみになっています☆

頭にはトレードマークの帽子をかぶり、ぴょこっと立った毛もキュート。

優しい雰囲気の表情で、こちらを見守ってくれています!

「ミッキーマウス」の仲間、「グーフィー」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズの「グーフィー」 LLぬいぐるみは、2024年10月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 緑の帽子がトレードマーク!セガプライズ ディズニー「グーフィー」 LLぬいぐるみ appeared first on Dtimes.