ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年10月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おさるのジョージ」グッズを紹介します!

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

投入時期:2024年10月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年10月も「おさるのジョージ」のかわいいグッズがセガプライズから続々登場!

さまざまな表情の「ジョージ」のぬいぐるみやマスコット、ブランケットなど全5種類がラインナップされます☆

おさるのジョージ プラチナムザッカfuwa&hugブランケット

投入時期:2024年10月11日より順次

サイズ:全長約140×3×100cm

種類:全1種(ジョージ)

人気の“fuwa&hug”ブランケットに「おさるのジョージ」が登場。

柔らかなタッチの生地に、カラフルでかわいいデザインが使用されています。

これから寒くなる季節にぴったりのプライズです。

おさるのジョージ プチマスコット

投入時期:2024年10月11日より順次

サイズ:全長約5×3×10cm

種類:全4種(口開け、目閉じ、きょとん、ぺろり)

通常のマスコットよりも小さいサイズに仕上げられた「ジョージ」のマスコット。

「口開け」「目閉じ」「きょとん」「ぺろり」の4種類が展開されます。

両手を広げたかわいいポーズにも注目です☆

おさるのジョージ ぬいぐるみ カラフルキャップ

投入時期:2024年10月18日より順次

サイズ:全長約16×6.5×21cm

種類:全3種(口開け、口閉じ、ウィンク)

カラフルなキャップをかぶった「ジョージ」のぬいぐるみ。

色んなポーズや表情をした動きのあるデザインがポイントです。

「口開け」「口閉じ」「ウィンク」の3種類がラインナップされます。

おさるのジョージ LLぬいぐるみ WINTER

投入時期:2024年10月25日より順次

サイズ:全長約23×12×36cm

種類:全1種(ジョージ)

カラフルな帽子とマフラーがポイントの、暖かみのあるぬいぐるみ。

お行儀よくお座りする「ジョージ」がデザインされています。

インテリアにも映えるかわいいぬいぐるみです。

おさるのジョージ ベーシックマスコット

投入時期:2024年10月25日より順次

サイズ:全長約7×5×13cm

種類:全3種(ノーマル、ウィンク、口開け)

「ジョージ」のありのままのかわいらしさ、魅力を感じることのできるベーシックなマスコット。

ウィンクや口を開けたさまざまな表情が魅力的なグッズです。

「ジョージ」のさまざまな表情楽しめるマスコットやぬいぐるみ。

2024年10月から全国のゲームセンターなどにて順次展開される、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆

