ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、落ち着いた色使いが大人かわいい、ディズニーデザイン「履き口ボア使いスリッポン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「履き口ボア使いスリッポン」アナと雪の女王/オラフ

© Disney

価格:6,990円(税込)

サイズ:【S】22.5cm、【M】23cm、【L】23.5cm、【LL】24〜24.5cm

ワイズ:2E相当

ヒール高さ約1.5cm、片足の重さ約210g(Mの場合)

素材:天然繊維、合成底

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『アナと雪の女王』に登場する「オラフ」と「スノーギース」デザインのスリッポン。

くすみがかった落ち着いた色合いでコーディネートに取り入れやすく、バルカナイズ製法でソールがしなやかです◎

布地部分はカジュアルなキャンバス地を使用。

「オラフ」と「スノーギース」は表情やポーズも様々でその姿も可愛く、見ているだけでほっこりとします!

周りにはたくさんの雪の結晶も☆

履き口はゴム仕様で脱ぎ履きがしやすいのもうれしいポイント。

履き口のふわふわボアもオシャレで、中敷きには「オラフ」のロゴと雪の結晶もプリントされています。

スカートスタイルとも、パンツスタイルとも好相性!

落ち着いた色使いが大人かわいい、ディズニーデザイン「履き口ボア使いスリッポン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

