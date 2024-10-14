¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¡¢¿Íµ¤¼ã¼ê½÷Í¥¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤ÁÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¤¡ª¡ª¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤¬10·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥´¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤µ¤ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤ä¤¹»Ò¤Î¥Ý¡¼¥Á¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¤¾®¼Ç¤µ¤ó¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¼ã¼ê½÷Í¥¡¢¤ä¤¹»ÒÉ÷¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡Á¡×
¡¡¾®¼Ç¤µ¤ó¤ÏÆ±Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¸ø±à¤Ç¤¹¡Á¡¡µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Á¡¡¤Ï¤¤¡Á¡×¤È¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Î·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤ò¤Þ¤Í¤ÆÅê¹Æ¡£½©¶õ¤Î²¼¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Î´é¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥Á¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®¼Ç¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ý¡¼¥Á»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¥Ý¡¼¥Á¤È¤Î¥³¥é¥ÜÁÇÅ¨¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃçÎÉ¤¤¤ÎºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤ÏX¤ÎÅê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¥¤¥ó¥¹¥¿»Ï¤á¤¿¤¤¡Ä¡ª¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤·¤¿¤éËèÆü¸«¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Þ¤¹¡×¡Öº£Æü¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤È¾®¼Ç¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥°¥ë¥á¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹ ¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Î2024Ç¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¶¦±éÃæ¡£¥Ý¡¼¥Á¤Ï¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¸ø¼°¥°¥Ã¥º¡ÖÎ¾ÌÌ¤ä¤¹»Ò¥Ý¡¼¥Á¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß1800±ß¡Ë¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÈÎÊ¬¤Ï11·î¾å½Ü¤Ë½Ð²ÙÍ½Äê¡ÊÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï½ªÎ»¡Ë¡£