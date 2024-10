アマゾンの「Prime Video」において、「ラグザス presents 第3回 WBSC プ

レミア 12」および「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2024」が配信される。

「第3回 WBSC プレミア 12」では、11月13日から始まる野球日本代表「侍ジャパン」の全試合が配信される。また、11月9日、10日に行われるチェコ代表との強化試合「侍ジャパンシリーズ 2024」も配信され、9日の初戦となる強化試合は独占でライブ配信する。プライム会員であれば、追加料金なしで視聴できる。

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2024」 11 月 9 日(土)18:30 配信開始 19:00 試合開始 日本 vs チェコ(バンテリンドーム ナゴヤ)※独占ライブ配信 11 月 10 日(日)18:30 配信開始 19:00 試合開始 日本 vs チェコ(バンテリンドーム ナゴヤ) 「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア 12」 グループB 11 月 13 日(水)18:30 配信開始 19:00 試合開始 日本 vs オーストラリア(バンテリンドーム ナゴヤ) 11 月 15 日(金)18:30 配信開始 19:00 試合開始 日本 vs 韓国(台北ドーム) 11 月 16 日(土)18:30 配信開始 19:00 試合開始 チャイニーズ・タイペイ vs 日本(台北ドーム) 11 月 17 日(日)18:30 配信開始 19:00 試合開始 日本 vs キューバ(天母スタジアム) 11 月 18 日(月)18:30 配信開始 19:00 試合開始 ドミニカ共和国 vs 日本(天母スタジアム) スーパーラウンド 11 月 21 日(木)18:30 配信開始 19:00 試合開始 (東京ドーム) 11 月 22 日(金)18:30 配信開始 19:00 試合開始 (東京ドーム) 11 月 23 日(土)18:30 配信開始 19:00 試合開始 (東京ドーム) 3位決定戦 11 月 24 日(日)11:30 配信開始 12:00 試合開始 (東京ドーム) 決勝 11 月 24 日(日)18:30 配信開始 19:00 試合開始 (東京ドーム)