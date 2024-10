【週刊少年ジャンプ 2024年46号】10月14日 発売(少年ジャンプ+/ゼブラック)価格:310コイン

集英社は10月14日、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年46号」電子版の配信を少年ジャンプ+及びゼブラックにて開始した。価格は310コイン。なお、書籍及び他ストアでの発売は10月15日となる。

本号の表紙&巻頭カラーは「カグラバチ」。センターカラーは「あかね噺」、「超巡!超条先輩」とサイキック学園占拠ラブコメディの読み切り作品「信号オールレッド」となる。また、「ONE PIECE(ワンピース)」、「HUNTER×HUNTER(ハンターハンター)」の最新話も掲載される。

