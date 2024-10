2024年9月19、20、21日に、アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスで行われた『C.Y.FEST』に、筆者がボーカルをやっているDEATH SIDEで出演してきた。コロナ禍が明けてから初めてのアメリカである。今まで何度も訪れているが、現在のアメリカで行われるパンクフェスはどうなっているのか、レポートしていきたいと思う。

(関連:『C.Y.FEST』ライブ写真&現地写真をすべて見る)

今回出演した『C.Y.FEST』は、アンダーグラウンドハードコアパンクシーンとしてはかなり大きなフェスで、3日間の中心的なライブのほかにも小さなライブが行われていた。DEATH SIDEが出演したのは20日の「PRE C.Y.FEST」と21日のメインライブである「C.Y.FEST」の2回だ。

9月18日にメンバー5人は3グループに分かれてロサンゼルスへ到着し、ひとまず宿泊先のホテルへ向かう。メンバー全員と無事合流し、まずはメキシコビールのモデロで乾杯。その日は旅の疲れを癒そうと思ったのだが、フェスへ出演する海外のバンドが全て同じホテルのため、知り合いが多すぎる。ギターの弁慶とベースのSHINYAの部屋が、ホテルの1階で宿泊者たちの通り道にあるため、さまざまな友人が集まってくる。

元FUKのベーシストで現Conflictのベースであるフラン・フィアロンを見つけた途端、懐かしい話に花が咲く。The Varukersの面々やイギリスの友人イギーとも再会し、部屋の中と前の廊下でパーティーが始まる。久々のアメリカで、ホテルではあるがホームパーティーのようで懐かしい。初日にしてアメリカへやって来た実感が溢れる日となった。

翌日はDEATH SIDEのライブはないが、初めてのConflict体験である。世界中のパンクスたちに動物の権利と反戦のイデオロギーを伝えた先駆者。今回のフェス出演で、自分たちの演奏と同じくらい楽しみにしていたライブだ。

会場の1st Street Billiardに到着し中に入ると、これまでのアメリカツアーで仲良くなった連中が山のようにいる。懐かしい面々とビールを酌み交わしていると、あっという間にFinal Conflictの出番がやってきた。

Final Conflictは、元Crucifixのメンバーなどで構成されたアメリカ西海岸を代表するハードコアパンクバンドで筆者と仲が良い。アメリカのレジェンドと言っても過言ではないバンドだが、今回のフェスではこの日にしか出演しない。ステージが始まると圧巻のパフォーマンスであったが、ギターのトラブルがあり、ギターのジェフ・ハープは不完全燃焼だったかもしれない。それでも素晴らしいステージには感動した。

続いてイギリスからThe Varukersの登場だ。U.K.オリジナルハードコアパンクの一角として一時代を築いた彼らだが、そのステージは名曲のオンパレードで、思わず口ずさみ体が動いてしまう。久々に観たThe Varukersは「U.K.ハードコアここにあり」といったさすがのライブだった。

そしていよいよ初Conflictの瞬間がやってくる。まだ来日したことのない海外大物ハードコアパンクバンドで、筆者もレコードが擦り切れるほど聴いたバンドだ。サウンドチェックをしている間にも、ステージの後ろにボーカルのコリン・ジャーウッドの姿が見える。これがConflictか!

同じホテルの宿泊だが、緊張と憧れでまだ声すらかけていないコリンの登場で、一気にヒートアップする。名曲の数々が目の前で演奏され、時折参加する女性ボーカルも素晴らしい。そして最後の2曲が「The Serenade Is Dead」と「This is the A.L.F.」という超名曲ではないか!

図らずも落涙しながら観ている筆者に、「素晴らしいね!」「観れてよかったね!」などと、友人たちが声をかけてくる。初めてのConflict体験は、素晴らしいひとときを過ごせた夢のような時間だった。

終了後にバックヤードへ行き、Conflictの感動を友人たちと分かち合っていると、もうひとつバンドが出演するというではないか。

中に入ってみると、今まで観てきたハードコアパンクバンドとは違い、激情を前面に出すようなステージではない。しかし、独特の素晴らしいリズムと楽曲で、飄々と観客たちの心に入り込んでくる。

「なんだこのバンドは!」

隣にいたパンクスに聞いたところ、Appendixというフィンランドのバンドだった。

あまりにも素晴らしいので、ライブ終了後に話しかけてみると1982年からやっているという大先輩ではないか! 80年代のフィンランドオリジナルハードコアパンクバンドで、話していると、オリジナルバンドが醸し出す特有の雰囲気がステージに表れているのだと確信できた。

これまで知らなかった素晴らしいバンドを発見できるのも大きなフェスの醍醐味だ。翌日はいよいよDEATH SIDEの出演だ。

20日のライブは、前日に大谷翔平選手が「50-50」を達成したロサンゼルス・ドジャースのスタジアム(ドジャースタジアム)の近くにある、The Echoという会場だ。メインステージの他に2ステージあり、余裕で1000人は入れる大きさである。

早めに会場へ到着したのだが、セキュリティチェックがかなり厳しい。ビールも1缶17ドルにチップととんでもなく高い。日本円で2500円以上する。弁慶とORI(Gt)と3人でジャックダニエルのショットを飲んだら50ドル……。アメリカの物価の高さには驚いていたのだが、これほどまでとは。

会場内をウロウロしていると、いきなりステッカーを渡してくる男がいた。ステッカーにはMDCと書かれており「やぁ久しぶり!」と、MDCのボーカルでアメリカンハードコアレジェンドのデイヴ・ディクターが声をかけてきてくれた。この日は自分のバンドの演奏もさることながら、MDCとDropdead、スウェーデンハードコアのレジェンドであるMob 47、Skitsystemの他にも総勢35バンドが出演するとあり、かなり楽しみだ。

世界中からパンクバンドが集まっているのだが、日本のバンドはDEATH SIDEだけだ。錚々たるレジェンドたちの中で下手なことはできない。

あまりの会場の広さに、他のステージがどこにあるのかわからず、やっと見つけた野外ステージではお目当てのひとつだったNauseaのライブが終わっていた。その代わりに出演時間が被っているために観られないはずだったMDCが、時間が巻いたらしく観ることができた。

MDCの地元であるアメリカの、それも西海岸のロサンゼルスで体験したライブは凄まじかった。

現在のアメリカは大統領選挙の前で、パンクスたちは皆関心を持っていた。そこへデイヴ・ディクターの政治的アジテート、「ノー・トランプ、ノー・KKK、ノー・ファシスト・USA」と告げて名曲「Born To Die」が始まると、会場のテンションは最高潮に達する。激しいサークルモッシュが起き、筆者も出番前だというのに思わず突進してしまうほど素晴らしいライブを観て、気合が入った。

バックステージに行くと、メンバーは皆準備万端だ。さて、日本のハードコアパンクを思いっきりぶつけてやるか。

英語圏での掴みである「I Can’t Speak So F*ck You!」というMCも、新しい観客たちには新鮮だったようで反応がいい。DEATH SIDEを楽しみにしてきてくれた観客もかなり多く、拙い英語ではあるが、個人的に言いたいことが伝わったかのように観客席が盛り上がり、大きな会場が一体となる感覚があった。終演後の観客たちが口々に「素晴らしい」「来てくれてありがとう」などと話しかけてくれ「またアメリカに来られてよかった」と、心の底から思えたライブは大成功だったように思う。

その後は、様々なバンドを観ながらフェスを堪能していると、Dropdeadの出番がやってきた。

Dropdeadの素晴らしさは知っているはずなのだが、久々に観たライブには度肝を抜かれた。筆者自身がヴィーガンになったため、以前とはDropdeadの音楽の感じ方が変わったのも大きいだろう。このライブで、Dropdeadが世界中で支持されている理由が、やっと本当に理解できたように思う。

ライブ終了後には思わずステージに上がり、ギターのベン・バーネットに「素晴らしかった」と伝え、楽屋に行きボーカルのボブ・オーティスに「あなたの伝えていることがよく理解できた。全ては繋がっている。戦争も暴力も、動物に対する虐殺も全て同じことだ。今日のライブは素晴らしかった」と伝えると、「そのとおりだ」と力強く答えてくれ、固い握手を交わした。

今まで知っていたバンドを、より深く理解できた素晴らしい一日は、今回のアメリカで忘れられない夜となった。

フェスのメインである最終日は、ロサンゼルス中心街にあるThe Belascoという大会場で行われた。出演者は裏口でパスポートと荷物の中身を見せ金属探知機を通るという、空港かと思うほどの厳重なセキュリティだ。

建物の中はまるでオペラハウスのような非常に豪華で古い作りなのだが、地下と最上階を合わせ3つのステージがある。2階から4階まである客席には椅子があり、1階部分と地下、最上階のステージは、立ち見のフリースペースになっている。2000人はやってくる規模のライブで、チケットはソールドアウトだ。

そしてこの会場は、IPAが1缶チップ込みで21ドルオーバー。ウイスキーのショットでも同じ値段で、カードしか対応していないために、気付かぬうちに平気で100ドル、日本円で14000円以上は使ってしまうような、とんでもない値段だった。

この日のメインはDetestationというオレゴン州ポートランドのバンドで、この日のための再結成だ。メンバーにも友人が多く、ここまで人が集まるフェスのメインを飾るほど、再結成を楽しみにしている人間が多い。幸いDEATH SIDEもメインステージでの演奏なのだが、ConflictやThe Varukers、Antisectは上の階のステージで、Mob 47は地下ステージだ。そんなレジェンド達を差し置いて、メインステージで演奏できるという光栄に応えなくてはならない。

友人のバンド・Hellshockや、セルビアのフェスで一緒だったRixeとも会えたが、観たいバンドが被ってしまうのが大規模フェスの残念なところではある。極力観たいバンドを観て、自分の演奏までのテンションを上げる。

そしていよいよ、今回ロサンゼルスに来た一番の目的である、メインショーのステージが始まった。

多少MCをやりすぎたかもしれないが、それでも伝えたいことを伝えられたと思う。しかしライブ後にメンバーと話してみて、矢継ぎ早に曲が始まるライブ構成も今後は考えていこうと、新たな方向も見えた良いライブができたのではないだろうか。

今回の5年ぶりのアメリカは、短期間の滞在だった。宿泊場所や移動などが恵まれているために正直楽ではあるが、様々な街の雰囲気や風景、観客の違いなどのツアーの醍醐味が味わえるものではない。アメリカ全土や海外からもやってくるので、懐かしい友人やバンドには会えるのだが、連続してライブを行うツアーとはひと味もふた味も違う感覚だ。

しかし、コロナ禍で会えなかった世界中にいる多くの友人と出会うことができただけでも素晴らしいひとときであり、日本のハードコアパンクバンドとして恥ずかしくないライブをやってきたつもりだ。

これからも、世界中へ日本のハードコアパンクを伝えていきたいと心から願っている。その機会を与えてくれた、オーガナイザーのナチョ、物販の制作を統括してくれたローマン、空港からホテル、ライブなどの送迎をしてくれたアライン。そしてフェスにきてくれた多くの観客と、バンドの全てに感謝します。本当にありがとう。

またどこかの国で会おう!

(文=ISHIYA)