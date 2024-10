先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. はし田たい吉 2号店(東京・内幸町)

2024年9月、内幸町駅から徒歩3分ほどの場所に、3年連続で有名グルメガイドに掲載され2018年に惜しまれつつも閉店した人気博多うどん店「はし田 本店」のセカンドブランド「はし田たい吉」の2号店がオープンしました。

はし田たい吉 2号店 出典:カズ兄 ♫さん

2. カフェタナカ(東京・日本橋)

<店舗情報>◆はし田たい吉 2号店住所 : 東京都港区西新橋1-5-16TEL : 03-6550-8844

2024年10月、日本橋三越本店 本館地下1階に「カフェタナカ」がオープンしました。東京初進出、関東での第1号店となります。本店、名古屋や大阪のデパートで完売必至のクッキー缶で有名な「カフェタナカ」。これまで東京ではデパートの催事などで登場していましたが、待望の常設店の誕生です。

カフェタナカ 日本橋三越本店 写真:お店から

3. 丸壱富士 渋谷道玄坂(東京・渋谷)

<店舗情報>◆カフェタナカ 日本橋三越本店住所 : 東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店 本館B1FTEL : 03-3241-3311

2024年4月、渋谷駅から徒歩約5分、道玄坂を上がって神泉駅方面へ向かう裏渋谷通り沿いに大人が楽しめる居酒屋「丸壱富士 渋谷道玄坂」がオープンしました。

丸壱富士 渋谷道玄坂 写真:お店から

<店舗情報>◆丸壱富士 渋谷道玄坂住所 : 東京都渋谷区円山町5-18 道玄坂スクエアビル 2FTEL : 050-5593-6582

文:食べログマガジン編集部

The post 話題の新店3軒をまとめて紹介! 博多うどん店の2号店から、クッキー缶で有名な洋菓子店まで first appeared on 食べログマガジン.