ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÂçÈôµå¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤É¤è¤á¤¢ªÂç¤¤Ê¥¿¥áÂ©¡¡Èôµ÷Î¥£±£²£°¥á¡¼¥È¥ë¤â¹¥Êá¤µ¤ì¶ì¾Ð¤¤
¡¡¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¦Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥á¥Ã¥Ä¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÏÏ»²ó¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¤ÇÈôµ÷Î¥£±£²£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂçÈôµå¤òÊü¤Ä¤â¡¢ÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¤¬¡¢Êáµå¤µ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¥¿¥áÂ©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Î¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬Í·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢£±»àÌµÁö¼Ô¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£´ÂÇÀÊ¡£½éµå¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò²Ì´º¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²µåÌÜ¤ÏÄã¤á¤ò¸«¶Ë¤á¡¢Ê¿¹Ô¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡££³µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¸«¶Ë¤á¤¿¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ»×¤ï¤º¤Î¤±¤¾¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬³°³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¶Ë¤á¡¢£µµåÌÜ¤ÎÄã¤á¤òÂª¤¨¤¿¤¬¡¢ÂÇµå¤ÏÃæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÊáµå¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Êá¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ÂçÃ«¡£ÂÇµå¤¬¾å¤¬¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¥¿¥áÂ©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Èôµ÷Î¥¤Ï£±£²£°¥á¡¼¥È¥ë¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ÂÇµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤ÏÆó²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Àé²ì¤ò£Ë£Ï¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÀÂçÃ«¡£»Í²ó£±»à°ìÎÝ¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤ÏÂÇµåÂ®ÅÙ£±£¸£·¥¥í¤Ç±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¤¹¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å¤ËµÏ¿¤¬ÄûÀµ¤µ¤ì¥·¥ó¥°¥ë¥Ò¥Ã¥È¤È±¦Íã¼ê¤Î¼ººö¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÇÅÀ¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£