¡Ö¤Á¤ç¤¤°¤á¤ë¤ëÍÍ¡ª¡×¥¤¥á¥Á¥§¥óà¤á¤ë¤ëá¤ò¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡Öµ´¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥³¡¼¥Ç¤âºÇ¹â¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤á¤ë¤ë¡×¤³¤ÈÀ¸¸«°¦ÎÜ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡¢12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊTGC¡ËËÌ¶å½£¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡À¸¸«¤Ï¡ÖTGCËÌ¶å½£¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ÁÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¹¬Ê¡ÅÙ¹â¤á¤Ç¤¹¡×¤È¥é¡¼¥á¥ó¤Î³¨Ê¸»ú¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤Æ½ñ¤¹þ¤ß¡¢Ç¼ª¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ë¹õ¤Î³×¥¸¥ã¥ó¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ê¤É¥é¥Õ¤Ê¥³¡¼¥Ç¤ÎÊ£¿ô¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¯¤Ã¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¾¯¤·¥ä¥ó¥¡¼É÷¡×¡Ö¤Á¤ç¤¤°¤á¤ë¤ëÍÍ¤â¡ª¤¤¤¤¤Í¡Á¡×¡ÖÇ¤á¤ë¤Á¤ã¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤¿¡×¡Öµ´¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥³¡¼¥Ç¤âºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£