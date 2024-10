ロックバンド・MY FIRST STORYのボーカルHiro(30)と結婚を13日に発表した俳優の山本舞香(27)が14日、自身のインスタグラムを更新。祝福に感謝した。山本の誕生日である13日に2人は多数の2ショットを添え「We got married.」と投稿。併せて投稿された書面では「私たち、MY FIRST STORY Vo.Hiro と俳優 山本舞香は結婚いたしました事をご報告させて頂きます」と報告し、「これからはお互い家族として支え合い、如何なる困難にも立ち向かい、苦楽を共に生きていきたいと思っております。まだまだ未熟者で至らない点の多い二人ではありますが、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

14日になって山本は「27歳になりました」と改めて報告。「たくさんのお祝いメッセージありがとうございます とってもうれしいです」と感謝。「お誕生日はお家でダラダラして夜は夫と友達と食事をしてお誕生日&結婚のお祝いしてもらいました 一生忘れないとっっっても幸せな1日でした」と述懐。「本当に本当にありがとうございます」とケーキを持ったHiroとの2ショットや友人たちとの写真を添えてしみじみとつづっていた。Hiroは、ロックバンド・MY FIRST STORYでボーカルを担当。2012年4月、『MY FIRST STORY』でデビュー。父は歌手の森進一、母は森昌子さん、兄はONE OK ROCK(ワンオク)のボーカル・Taka。山本は1997年10月13日生まれ、鳥取県出身。『鳥取美少女図鑑』に掲載された写真がきっかけでスカウトされる。2011年、「三井のリハウス」第14代目リハウスガールでCMデビュー。同年、ドラマ『それでも、生きてゆく』で俳優デビュー。NHK大河ドラマ『江〜姫たちの戦国〜』、映画『今日から俺は!!劇場版』(20年)、『忍者に結婚は難しい』(23年)、ドラマ『今日からヒットマン』(23年)などに出演している。