JÆâÄê¤Î¡È°ïºà¡ÉÂç³ØÀ¸¤¬¡Ö½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¡×¡¡·è¾¡¿Ê½Ð¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¡Ä´óÉÕ¶â»¦Åþ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×
¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à·è¾¡¤ÎÂè2Àï¤Ç¤âDF°ðÂ¼¤¬½Ð¾ì¡¢2-0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï10·î13Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½à·è¾¡Âè2Àï¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡4-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Âè1Àï¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤ÀÂè2Àï¤Ç¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿DF°ðÂ¼È»æÆ¤Ï¡¢Àîºê¤Î¹¶·â¿Ø¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤³¤Î2»î¹ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾¶¶ÎÏÂ¢´ÆÆÄ¤â¡Ö½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Î³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç°ðÂ¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¾ì¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Íèµ¨¤«¤é¤Î¿·³ãÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÅìÍÎÂçºß³ØÃæ¤Ç¤¢¤êÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à·è¾¡¤Î½Ð¾ì¤ÏÂè1Àï¤Î¤ß¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè1Àï½ªÎ»¸å¡¢ÅìÍÎÂç¤Î´ÆÆÄ¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿°ðÂ¼¤Ï¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦Êý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¾¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÉñÂæ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤ÎÉñÂæ¤òÁª¤ó¤À°ðÂ¼¤Ï¡Ö¹Ô¤¯¤Ê¤éÉé¤±¤ë¤Ê¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´¶¼Õ¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¤Í¡£ÅìÍÎÂç¤Î´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤â¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áª¼ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤âºòÆü¤Î´ØÅì¥ê¡¼¥°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡ØÌÀÆü´èÄ¥¤ì¡Ù¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡Âè1Àï¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¿·³ã¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÂç³Ø¤Ë¡¢°ðÂ¼¤Î½Ð¾ì¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç´óÉÕ¶â¤âÁ÷¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ðÂ¼¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¥¢¥ë¥Ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â·ø¤¤¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤Ë¹×¸¥¡£¹¶·âÌÌ¤Ç¤â¤¢¤ï¤ä¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤¿¡£¡ÖGK¤ÎÁª¼ê¤¬¤¦¤Þ¤¯ÃÆ¤¤¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸µ¡¹¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤È·è¾¡¤Î½Ð¾ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¿·³ã¤ËÌá¤ë¤¿¤á¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ÅìÍÎÂç¤ËÌá¤ë°ðÂ¼¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£·è¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤Àº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥é¥Ö¤ÈÂç³Ø¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤â¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢°ðÂ¼¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢»î¹ç¤ÇÆÀ¤¿¼«¿®¤È¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ëº¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤Ï¤â¤Ã¤È¹â¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿»þ¤«¤é3Ç¯¤Î»þ¤Ë¥×¥í¡ÊÆþ¤ê¡Ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢4Ç¯¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê·è¾¡¤Ï¡ËÁÛÁü¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤ÈÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤È¸½¼Â¤Î¼«Ê¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢ÍýÁÛ¤Ï¤â¤Ã¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Þ¤¿¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÀµ¼°²ÃÆþÁ°¤ËÆüËÜ°ì¤ò¤«¤±¤¿¥«¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÎ©¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤òºî¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò¤«¤±¤¿°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ðÂ¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬°ì¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤··è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë