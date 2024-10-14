¡ÖÇ¯Îð¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬¡Ä¡×±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¢39ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤Ó¤ËÈþ¤·¤¯¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤µ¤ó¤Ï10·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤Ë39ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¢39ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡Û
Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤±×¼ã¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö39ºÐ¤Ë¤ÏÁ´¤¯¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤Ó¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¸Ê¤ò´Ó¤¯»Ñ¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö30Âå¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤¬ÎÉ¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÁ´Á³39ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÇ¯Îð¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶Ã¤¤ä¾Î»¿¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:»°Â¼ ¿)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¢39ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡Û
¡Ö39ºÐ¤Ë¤ÏÁ´¤¯¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×±×¼ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¡ª¡ª¡¡39ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ËèÆü¤ªÍ§Ã£¤ä²ÈÂ²¤ä¤ª»Å»ö¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¹¬¤»¤¹¤®¤Æ¤Þ¤¹¡£¡¡¹¬¤»¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò3ËçÅê¹Æ¡£¥Ï¡¼¥È¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ä¾Ð´é¤Î±×¼ã¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤È¥±¡¼¥¤Î¿§¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¡£
5·î¤«¤é¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Ë5·î14Æü¤Ë¤Ï¡ÖÈ±¤ÎÌÓµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¯¤ÆÇö¤á¤Î¥â¡¼¥ô¥Ô¥ó¥¯¡ß½é¤Î¥Ô¥ó¥¯¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡×¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿±×¼ã¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸å¤âÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ê¤É¡¢±×¼ã¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£39ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿±×¼ã¤µ¤ó¤Îº£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
(Ê¸:»°Â¼ ¿)