BE:FIRST、TVアニメSPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編ED主題歌「Sailing」配信リリース決定
BE:FIRSTの最新曲「Sailing」が、11月4日に配信リリースされることが決定した。
これは、10月27日から放送スタートするTVアニメSPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編 エンディング主題歌として書き下ろされた楽曲。
「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Hush-Hush」を手がけるChaki Zuluをプロデューサーに招き、栗原暁(Jazzin’park)、キーボードプレイヤー井上惇志とSKY-HIのコライトによって楽曲を制作。作詞には熱狂的『ONE PIECE』ファンのSOTA、SHUNTO、RYUHEIも参加している。
11月4日の配信リリースに先駆け、Apple Music / Spotify ではPre-Add / Pre-Saveも開始している。さらに「Sailing」の楽曲の一部が「ONE PIECE NEWS」にて先行公開されている。
「Sailing」
Music : Chaki Zulu, Satoru Kurihara -Jazzin’park-, Atsushi Inoue, SKY-HI
Produced by SKY-HI, Chaki Zulu
Apple Music / Spotify：Pre-Add / Pre-Save
https://avex.ffm.to/befirst_sailing
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