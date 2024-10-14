BE:FIRSTの最新曲「Sailing」が、11月4日に配信リリースされることが決定した。

これは、10月27日から放送スタートするTVアニメSPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編 エンディング主題歌として書き下ろされた楽曲。

「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Hush-Hush」を手がけるChaki Zuluをプロデューサーに招き、栗原暁(Jazzin’park)、キーボードプレイヤー井上惇志とSKY-HIのコライトによって楽曲を制作。作詞には熱狂的『ONE PIECE』ファンのSOTA、SHUNTO、RYUHEIも参加している。

ファンキーでダンサブルなトラックとメロディアスでありながら力強いトップライン、幾多の困難を仲間との固い絆で乗り越えて新たなチャレンジを繰り返すワンピースの物語と、自分達のこれ迄の歩みを照らし合わせたリリック、メンバー7人の繊細ながらも力強い唄声が融合し、「どんな嵐も追い風にしよう」とトラブルすらも楽しんで乗りこなすBE:FIRSTイズム全開のポジティヴなバイブスがリスナーに勇気を与える爽快な1曲だ。

11月4日の配信リリースに先駆け、Apple Music / Spotify ではPre-Add / Pre-Saveも開始している。さらに「Sailing」の楽曲の一部が「ONE PIECE NEWS」にて先行公開されている。



「Sailing」

Lyrics : SKY-HI, SOTA, SHUNTO, RYUHEI, Chaki Zulu
Music : Chaki Zulu, Satoru Kurihara -Jazzin’park-, Atsushi Inoue, SKY-HI
Produced by SKY-HI, Chaki Zulu

Apple Music / Spotify：Pre-Add / Pre-Save
https://avex.ffm.to/befirst_sailing

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