¡ÖËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤è¡×¥á¥Ã¥Ä»Ø´ø´±¤¬¸«¤»¤¿¡È·Ù²ü´¶¡É¤È¼«¿®¡¡Àé²ìÞæÂç¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×
¥á¥Ã¥Ä»Ø´ø´±¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¤«¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿10·î12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¤Î°ÜÆ°¤òÁ°¤ËËÜµòÃÏ¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÄ´À°¤·¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥á¥ó¥É¡¼¥µ´ÆÆÄ¤È½éÀïÀèÈ¯¤ÎÀé²ìÞæÂç¤¬¸ø¼°²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£²ñ¸«¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÃÏ¸µ¶ÉSNY¤¬¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¡©°Õ³°¤ÊÂçÊªÇÐÍ¥¤Î¥Ï¥°¤ËÂçÃ«¤â¶Ã¤¯¥·¡¼¥ó
¡¡¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤âÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡£Ã¯¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ì¿Í°ì¿ÍÁ´ÎÏ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤¿Àé²ì¤Ï¡¢ÂÇÀþÁ´ÂÎ¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ÇÂçÃ«¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò²þ¤á¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¿Í¤Ï¤É¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡
¡¡¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎMVP¥È¥ê¥ª¤òÊú¤¨¤ë½ÅÎÌÂÇÀþ¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ÁÌä¤Ïº£µ¨Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö54ËÜÎÝÂÇ¡õ59ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¤·¡¢ÂÇÅÀ²¦¤È¤ÎÂÇ·â2´§¤òÃ£À®¤·¤¿ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ËµÚ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆÀ°Õ¤Î¤ª²½¤±¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤Ç¸ò¤ï¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡
¡¡¥á¥ó¥É¡¼¥µ´ÆÆÄ¤Ë¤âÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥à¡¼¥¡¼¤È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¤½¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤è¡×¤È¤¿¤áÂ©¸ò¤¸¤ê¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¡ÖºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤¬3¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ä¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤â¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤ÂÇÀþ¤À¡£¼Â¤ËÊ¬¸ü¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£±¦º¸¤âËÉÙ¤Ç¡¢¹¶·â¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ã¤¤¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ä¹ÂÇÎÏ¤òÈë¤á¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤ÀÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤¬¡¢²æ¡¹¤â½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÂçÃ«°ì¿Í¤Ë¹½¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¸À¤¤¤¿¤²¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£ÃÏ¸µ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÈÖµ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¡¢¼ÁÌä¤·¤¿¤Î¤âÁ´¤ÆÊÆ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡£ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤â¸ò¤¸¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈô¤ó¤ÀÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ò¤¤¤Ê¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡º£µ¨¤ÎÎ¾·³¤ÎÂÐÀï¤Ï4·î19¡Á21Æü¤È¡¢5·î28¡Ê¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¡Ë¡¢29Æü¤Î6»î¹ç¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î4¾¡2ÇÔ¡£¤½¤³¤òºÇ¸å¤ËÌó5¥«·îÂÐÀï¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï²æ¡¹¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Åö»þ¤È¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´é¤Ö¤ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¤Í¡×¤È¥á¥ó¥É¡¼¥µ´ÆÆÄ¤Ï¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥á¥Ã¥Ä¤Ï6·î3Æü»þÅÀ¤Ç¼Ú¶â¤¬11¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¶Ã°Û¤Î¾¡Î¨¤ò»Ä¤·¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¿¡£Åö»þ¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤â¼ÂÎÏ¤âÃÊ°ã¤¤¤À¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ï7²óÀïÀ©¤ÎÄ¹Ãú¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¼Ö¤ÇÌó2»þ´Ö¤Îµ÷Î¥¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ø¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥È¥ê¥Ã¥×¤È°ã¤¤¡¢Âè2Àï¸å¤ÈÂè5Àï¸å¤Ë¤ÏÌó6»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ý¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹´Ö¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥é¥¤¥È¤â¶´¤Þ¤ë¡£
¡¡Àï¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â³«ÀïÁ°Ìë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÎÌÜ¤ÏÂçÃ«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Á´ÂÎ¤Ø¤È¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]