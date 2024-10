「大谷くんもデコくんもおめでとう」

ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平さんは10月12日、自身のInstagramを更新。デコピンとにらめっこショットを披露しました。大谷選手は「Onto the NLCS! Let’s keep it going Dodgers(NLCSへ!この調子で行こう)」とつづり、8枚の写真を載せています。3年ぶり16回目の地区シリーズを突破し、4年ぶりにNLCS(ナショナルリーグ優勝決定シリーズ)進出を果たしたドジャース。大谷選手は喜びがあふれるようなショットの数々を投稿しました。また、8枚目には愛犬であるデコピンと顔を近づけにらめっこしているショットも公開し、愛らしい姿を見せてくれています。

パーティー会場へはデコピンも参加

コメントでは「大谷選手、おめでとうございます!」「あと4つ!」「次はリーグ優勝ですね!」「デコピン勝利の神犬ですね」「大谷くんもデコくんもおめでとう」「デコピン君も嬉しいね!」「また1つ、記録に、記憶に残る試合になったと思います」「ドジャース凄い!」と、絶賛の声が集まっています。試合後、地元メディア『Dodger Blue(ドジャーブルー)』は公式Xに「Decoy is ready to party(デコピンはパーティーへの準備完了)」とつづり、デコピンがパーティー会場へ“連行” されるショットを投稿。コメントでは「デコちゃん連行〜」「運ばれるデコ草」など愛のあるコメントがあふれています。この先のゲームでも勝ち切って、デコピンとの笑顔あふれるショットが上がることを期待しましょう!(文:鎌田 弘)