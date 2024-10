セガの大ヒットゲーム『龍が如く』シリーズを基にオリジナル脚本で制作されたAmazon Originalドラマ『龍が如く 〜Beyond the Game〜』(英題『Like a Dragon: Yakuza』、全6話)が、240以上の国や地域で2024年10月25日(金)よりPrime Videoで世界独占配信される。その配信開始に先駆け、主演の竹内涼真をはじめ豪華キャスト陣によるインタビュー特別映像が公開された。

2005年に第1作が発売されて以来、およそ20年間にわたってシリーズを重ねる『龍が如く』は、”大人向けのエンターテインメント作品” というコンセプトを基に、巨大歓楽街に生きる主人公たちの人間模様を描き、これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現してきた。その独特の世界観は、日本のみならず世界中のゲームファンから愛されてきたが、Prime Videoで世界独占配信される実写ドラマ『龍が如く 〜Beyond the Game〜』は、原作ゲームと同様、歓楽街・神室町を舞台に、主人公である桐生一馬の成長物語を軸にオリジナル脚本で描くクライム・サスペンスアクションとなっている。本作では、桐生と錦が極道の世界に身を置くことになったところから、それぞれの生き様を1995年と2005年の2つの時間軸を交差させながら描いている。1995年、児童養護施設「ひまわり」でともに育った桐生、錦、由美、ミホの4人は規律に縛られた暮らしから新しい世界へ飛び出そうと、ゲームセンター襲撃事件を起こす。しかし、襲った店は神室町を牛耳るヤクザ組織・堂島組の息がかかっていたため、堂島組長から事件の落とし前をつけるよう迫られる。桐生たちが育った「ひまわり」を運営し、父親代わりでもある、風間新太郎(唐沢寿明)は、桐生たちがまっとうな人生を歩むことを望んでいたが、その願いも空しく4人は裏社会に落ちていく……。10年後の2005年、桐生は大切な ”家族” を守るために再び神室町に戻り、血で血を洗う戦いに臨むことになる。そんなオリジナル脚本で描かれる『龍が如く 〜Beyond the Game〜』の見どころが、今回解禁された特別映像では、実力派キャスト陣のインタビューやメイキングシーンを通じて紹介されている。桐生一馬役の竹内涼真は「原作のゲームをリスペクトしながらも、オリジナル脚本で作り上げた桐生一馬の生い立ち、背中に龍を入れて神室町で生きようと思った理由、彼を突き動かす原動力を意識しながら演じました」と語り、キャラクターの深層に迫る演技に取り組んだことを明かした。また、血のつながらない家族の物語として「ゲームの美しい部分をベースにしながらも、人間ドラマを重厚かつ繊細に描いているなと思います」と本作ならではのドラマ性について強調している。錦役の賀来賢人は「桐生と錦と由美とミホはすごく貧しい環境で育って、子どもから青春時代まで一緒に過ごしていて、彼らは本当に"家族"なんです。現場での俳優としての4人の空気感もバチっとくるものがありました」と、キャラクター間の絆と俳優同士の関係性が生むケミストリーについて言及した。さらに「1995年と2005年の対比を描いていって、キャラクターたちがどうやって10年間の間に変わっていったかをドラマチックに見せているんです。ただのヤクザものでもアクションものでもない、"人間"というものにフォーカスした作品になっていると思います」と、作品の本質を語った。さらに、本作の見どころのひとつである巨大セットと大規模アクションシーンについて、伊達刑事役の渋谷すばるは「圧倒されました。ド迫力のセットが建てられていて、すげえなと。(現場に)いるだけで楽しかったですね」、佐々木大吾役の佐藤浩市は「(ヤクザの組員を演じる)役者さんたち300人をオーディションで決めて撮影しているんです。お芝居やアクションができる方々をそろえてやるところにスケールのでかさを感じました」と、それぞれ高く評価した。加えて、本作では個性豊かな俳優陣が印象的なキャラクターを演じている。たとえば、原作ゲームシリーズの来年2月28日に発売される最新作『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』ではメインを張るほど、世界的にもファンからの絶大な人気を誇るキャラクター・真島吾朗は、本作では堂島組長の冷酷な執行人(エンフォーサー)として桐生や錦と敵対する役どころで登場する。さらに、澤村由美、澤村アイコといった女性キャラクターも存在感を放つ。インタビューの中で真島吾朗役の青木崇高は「派手に暴れていますから、そこは期待していただきたいです。アクション部の皆さんと一緒にアイデアを出し合って、真島の兄さんらしい戦い方をしているので!」と、原作ゲームのキャラクターが持つ独自のイメージや戦闘スタイルを大事にした姿勢を語った。澤村由美役の河合優実も「他の現場でできるのかなというくらいレアな経験をさせていただいた」と振り返り、特別な撮影現場であったことをうかがわせた。そして、特別映像の最後では、日本のトップレベルのクリエイターが集結したことで実現した本作の完成度への期待を竹内涼真が呼びかけている。来年迎えることになる原作ゲームシリーズの20周年アニバーサリーに向けて、これ以上ないドデカい花火を打ち上げることになること間違いなしの『龍が如く 〜Beyond the Game〜』、ファンなら絶対に見逃せない!(C)2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.