サッカーJ3リーグ第32節の10試合が、12日（土）、13日（日）に開催されました。

11戦負けなしの首位大宮アルディージャは、ホームで福島ユナイテッドFCに3−2で勝利。第32節を終えて23勝7分2敗の勝ち点76となり、6節を残して自動昇格圏内の2位以上が確定。昨季はクラブ初のJ3降格を味わいましたが、1年でJ2復帰となりました。

2位FC今治は、Y.S.C.C.横浜に3−1で勝利。勝ち点16差のままでした。次節は直接対決。この結果次第で大宮のJ3優勝が決まる可能性があります。

【J3第32節結果】

◆岐阜 2-1 長野（岐阜メモリアルセンター長良川競技場）

得点【岐阜】西谷亮（後半18分）北龍磨（後半45＋2分）【長野】忽那喬司（後半10分）

◆今治 3−1 YS横浜（アシックス里山スタジアム）

得点【今治】山田貴文（後半1分）マルクス ヴィニシウス（後半10分、17分）【YS横浜】奥村晃司（前半37分）

◆八戸 3−0 北九州（ミクニワールドスタジアム北九州）

得点【八戸】佐々木快（前半29分）永田一真（後半2分） 加藤慎太郎（後半8分）

◆宮崎 1−1 富山（いちご宮崎新富サッカー場）

得点【宮崎】武颯（後半13分）【富山】松岡大智（後半45＋6分）

◆琉球 2−1 相模原（タピック県総ひやごんスタジアム）

得点【琉球】富所悠（後半26分、後半41分）【相模原】田中陸（前半45分）

◆松本 1−1 金沢（サンプロ アルウィン）

得点【松本】常田克人（後半24分）【金沢】マリソン（後半33分）

◆鳥取 2−1 岩手（オールガイナーレYAJINスタジアム）

得点【鳥取】小泉隆斗（後半2分）丸山壮大（後半7分）【岩手】下上昇大（後半20分）

◆大宮 3−2 福島（NACK5スタジアム大宮）

得点【大宮】浦上仁騎（前半32分）泉柊椰（前半45＋2分）石川俊輝（後半12分）【福島】森晃太（前半34分）澤上竜二（後半45＋5分）

◆讃岐 2-1 沼津（愛鷹広域公園多目的競技場）

得点【讃岐】森川裕基（後半2分）森勇人（後半19分）【沼津】和田育（前半43分）

◆FC大阪 1-0 奈良（ロートフィールド奈良）得点【FC大阪】古川大悟（後半13分）