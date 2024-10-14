¸½¶·¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ê¤¤¡Ä¿¹ÊÝJ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÈÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¡É¡¡µ×ÊÝ¤¬»ØÅ¦¤·¤¿ÌäÂêÅÀ¡Ö¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î13Æü¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Ç15Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè4Àï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤òËÁÆ¬15Ê¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤ÏÁ°Àþ¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤ÇÆüËÜ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤»Ñ¤ò»ØÅ¦¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¡Ê2-0¡Ë¤Ç¸«¤»¤¿º²¤Î¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ×ÊÝ¤é¤·¤¤»ëÅÀ¤ÇÌäÂêÅÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ÛÎã¤Î2ÆüÁ°¤Ë»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆþ¤ê¤·¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÁÆ¬15Ê¬¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¤ÇÊ¬¤«¤ì¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó2¿Í¤òÃÖ¤¤¤¿5ÂÐ5¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ç¸åÈ¾42Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤âÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÇÀ¸¤À¸¤¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬º£¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Î×¤àÁ°Àþ¤«¤é¤Î¼éÈ÷¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ê¤ÉºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤ÆÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£MFÆ²°ÂÎ§¤Ï¡ÖÁ°Àþ¤ÎÁª¼ê¤Î¼éÈ÷°Õ¼±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤ÎÂåÉ½º£Æþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò´ÆÆÄ¤¬¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢µ×ÊÝ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤½¤ì¤³¤½Ä¹¤¤µ÷Î¥1¿Í¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤È¤«¤¤¤¦¸Ä¤ÎÎÏ¤ËÍê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¤½¤ì¤Ã¤ÆÂ¿Ê¬¡¢¤¦¤Þ¤¯²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¸Ä¿Í¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤Ï¤½¤ì¤³¤½ËÍ¤¬¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁ°¤á¤ÎÁª¼ê¤Ï¡Ê¥³¡¼¥¹¤ò¡ËÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Í¶Æ³¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¡Ê·Á¤Ç¡Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤Ã¤È¾å¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÅöÁ³¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡Ëý¿´¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½¶·¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µ×ÊÝ¤¬¾ï¤ËÉÁ¤Â³¤±¤ë¤Î¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤¬¤â¤¦°ìÃÊ³¬¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥³¡¼¥¹¸ÂÄê¤·¤¿¡¢¤È¤«¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤ÇÊä¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òº£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤¬¤·¤Ã¤«¤êÃ¥¤¤ÀÚ¤ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ç¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¡¢Á°È¾28Ê¬¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢±óÆ£¹Ò¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á2Ëç¡¢»°ãø·°¤Þ¤Ç¤â¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ3ÅÙÁê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÄ·¤ÍÊÖ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Îº²¤Î¼éÈ÷¤È¤â¸À¤¨¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤Þ¤À¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡È¤é¤·¤¤¡ÉÃíÌÜ¤ò¤·¤¿¡£
¡ÖÍýÁÛ¤ÏÂ¿Ê¬¤½¤¦¡Ê¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¡Ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜÂåÉ½¤¬¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤»¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÁ°Äó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬2¡¢3¿Í¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éÂ¿Ê¬ËÍ¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢ÎòÂå¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤â¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦1¸Ä¾å¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¤½¤³¡Ê¥·¥å¡¼¥È¥·¡¼¥ó¡Ë¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£×ÇÕ¤ÎÍ¥¾¡¡£¶¯¹ë¤òÅÝ¤·¤Æ¤³¤½¤À¡£ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾¡Íø¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾ï¤ËÌÜÀþ¤¬¹â¤¤µ×ÊÝ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¸ÀÍÕ¡£¤³¤Î»ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡È¸åÌá¤ê¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë