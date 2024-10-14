DeNA¡¦Åì¤¬ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡Ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÎÅÐÈÄ¤Ê¤·¡¡µÜºê¤Ï±¦²¼»è¤ò¤Ä¤Ã¤ÆÉé½ý¸òÂå
¡¡¡þ¥»CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÂè2Àï¡¡DeNA10¡½3ºå¿À¡Ê2024Ç¯10·î13Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡DeNA¡¦Åì¹î¼ùÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤¿¡£12Æü¤ÎÂè1Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢4²ó¤ÎÁöÎÝ¤ÎºÝ¤Ëº¸ÂÀÂÜÎ¢¤òÄË¤á¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢4²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÆÅÐÏ¿¤Ï23Æü°Ê¹ß¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÜºêÉÒÏºÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¤Ï13Æü¤ÎÂè2Àï¤Î7²ó¤Ë»°¥´¥í¤òÊü¤Ã¤¿ºÝ¡¢±¦²¼»è¤ò¤Ä¤Ã¤ÆÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¡£¼«ÎÏ¤ÇÊâ¤±¤º¡¢ÇØÉé¤ï¤ì¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¡£µ¢¤ê¤ÏÊâ¤¤¤Æ¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Î½Ð¾ì¤Ï¾õÂÖ¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£