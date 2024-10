ロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル、Hiroこと森内寛樹(30)と女優山本舞香(27)が13日、それぞれのSNSで「We got married.」と、結婚したことを電撃発表した。

7月に一部週刊誌で交際が伝えられ、Hiroも認めていた。この日、ともにインスタグラムに連名入りの書面やツーショット写真をアップし、結婚を報告。「これからはお互い家族として支え合い、いかなる困難にも立ち向かい、苦楽を共に生きていきたいと思っております。まだまだ未熟者で至らない点の多い二人ではありますが、今後ともご指導、鞭撻(べんたつ)を賜りますようお願い申し上げます」とした。Hiroは、YouTubeでも、左手薬指の指輪を見せて結婚を報告。発表日については「13日が舞香の誕生日なんで」と明かした。

また、同バンドのギターTeru(32)はSNSで「俺も〜」と結婚したことを報告した。

◆Hiro(森内寛樹=もりうち・ひろき)1994年(平6)1月25日生まれ、東京都出身。11年、ロックバンド「MY FIRST STORY」を結成し、ボーカル担当。12年4月、アルバム「MY FIRST STORY」でデビュー。21年1月、カバーアルバム「Sing;est」でメジャーソロデビュー。父は歌手の森進一、母は元歌手の森昌子さん、兄はONE OK ROCKのTaka。

◆山本舞香(やまもと・まいか) 1997年(平9)10月13日生まれ、鳥取県米子市出身。10年「鳥取美少女図鑑」に掲載され、スカウト。11年5月「三井のリハウス」14代目リハウスガールでデビュー。同年、ドラマ「それでも、生きてゆく」で役者デビュー。20年の映画「今日から俺は!!劇場版」や、ドラマもテレビ朝日系「Believe−君にかける橋−」など多数出演。155センチ。血液型B。