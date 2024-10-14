ÂçÃÏ¿¿±û¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ¹â¤Î¥ª¥Ð¥Ï¥óÃæÅç¥Ï¥ë¥³¡×¤¬¥¢¥¸¥¢¿Ê½Ð¡¡¥¿¥¤¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥¢¥¤¥É¥ë¤È¶¦±é¤·¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¡×
¡¡ÂçÃÏ¿¿±û¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡ÖºÇ¹â¤Î¥ª¥Ð¥Ï¥óÃæÅç¥Ï¥ë¥³¡Á¥Þ¥À¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤À¤±¥Ð¥ó¥³¥¯¡Á¡×¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬2025Ç¯1·î4Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡ÊËè½µÅÚÍË23»þ40Ê¬¡ÁÊüÁ÷¡Ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ¤ÎÍ£²æÆÈÂº¡¢¼«Ê¬¾¡¼ê¤ÊÌ¾¸Å²°¤Î¥Þ¥À¥à¡¦ÃæÅç¥Ï¥ë¥³¤¬¡¢ÆÇÀå¤Ç¼þ°Ï¤Î¿Í¤ò¤Ö¤Ã¤¿»Â¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¡£º£ºî¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥¿¥¤¤ä¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ê¤É¤Ç¤â¥í¥±¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º1¡¢2¤ËÂ³¤¡¢ºÇ¶¯¤ÎÆÇÀå¥Þ¥À¥à¡¦ÃæÅç¥Ï¥ë¥³¤ò±é¤¸¤ëÂçÃÏ¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃÏ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤¿¡¼¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Âè3ÃÆ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥³¥¯¤ä¥¢¥¸¥¢¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤â¡¢ÃæÅç¥Ï¥ë¥³¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º×ÖÅÙ¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥µ¥Ð¥µ¤È»Â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¤è¤êÃæÅç¥Ï¥ë¥³¿§¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥¢¥¤¥É¥ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËÜÆÉ¤ß¤Î¤È¤¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¡£¥¿¥¤¤¬àÈù¾Ð¤ß¤Î¹ñ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¡¢¾Ð´é¤¬¤¹¤Æ¤¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¤Î¥í¥±¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï?¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¥¿¥¤¤Ë½é¤á¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·àÃæ¤Ë¥×¡¼¥Ñ¥Ã¥Ý¥ó¥«¥ì¡¼¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¼¤ÒËÜ¾ì¤Î¥×¡¼¥Ñ¥Ã¥Ý¥ó¥«¥ê¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¶¦±éÃæ¤Î¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·ë¹½°Õµ¤¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£¡¢Èà½÷¤ÏÀõÀù¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»£±Æ¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤ÆàÃæÅç¥Ï¥ë¥³¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ª¾î¤µ¤Þ°é¤Á¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤âÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¾ð¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤ÎÄË¤ß¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤ò¤¢¤¨¤Æ¥Ð¥µ¥Ã¤È»Â¤ë¤È¤³¤í¤¬»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍýÍ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®µÜ»³¤¢¤¤Î¡Ë