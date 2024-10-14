◇１４日（月）



▲国会、韓国銀行（中央銀行）に対する国政監査



◇１５日（火）



▲閣議（１０：００）



▲サッカー韓国代表、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選第４戦のイラク戦（２０：００、竜仁）



◇１６日（水）



▲４カ所の基礎自治団体（釜山市金井区、仁川市江華郡、全羅南道霊光郡、同道谷城郡）の首長とソウル市教育監（教育庁トップ）を選ぶ再・補欠選挙



▲韓米日の外務次官協議（ソウル）



◇１７日（木）



▲特になし



◇１８日（金）



▲韓日財界会議（９：２５）



◇１９日（土）



▲特になし



◇２０日（日）



▲特になし

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