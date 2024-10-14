◇１４日（月）

▲国会、韓国銀行（中央銀行）に対する国政監査

◇１５日（火）

▲閣議（１０：００）

▲サッカー韓国代表、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選第４戦のイラク戦（２０：００、竜仁）

◇１６日（水）

▲４カ所の基礎自治団体（釜山市金井区、仁川市江華郡、全羅南道霊光郡、同道谷城郡）の首長とソウル市教育監（教育庁トップ）を選ぶ再・補欠選挙

▲韓米日の外務次官協議（ソウル）

◇１７日（木）

▲特になし

◇１８日（金）

▲韓日財界会議（９：２５）

◇１９日（土）

▲特になし

◇２０日（日）

▲特になし
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