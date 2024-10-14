韓国の主な週間日程（１４〜２０日）
◇１４日（月）
▲国会、韓国銀行（中央銀行）に対する国政監査
◇１５日（火）
▲閣議（１０：００）
▲サッカー韓国代表、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選第４戦のイラク戦（２０：００、竜仁）
◇１６日（水）
▲４カ所の基礎自治団体（釜山市金井区、仁川市江華郡、全羅南道霊光郡、同道谷城郡）の首長とソウル市教育監（教育庁トップ）を選ぶ再・補欠選挙
▲韓米日の外務次官協議（ソウル）
◇１７日（木）
▲特になし
◇１８日（金）
▲韓日財界会議（９：２５）
◇１９日（土）
▲特になし
◇２０日（日）
▲特になし
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
▲国会、韓国銀行（中央銀行）に対する国政監査
◇１５日（火）
▲閣議（１０：００）
▲サッカー韓国代表、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選第４戦のイラク戦（２０：００、竜仁）
◇１６日（水）
▲４カ所の基礎自治団体（釜山市金井区、仁川市江華郡、全羅南道霊光郡、同道谷城郡）の首長とソウル市教育監（教育庁トップ）を選ぶ再・補欠選挙
▲韓米日の外務次官協議（ソウル）
◇１７日（木）
▲特になし
◇１８日（金）
▲韓日財界会議（９：２５）
◇１９日（土）
▲特になし
◇２０日（日）
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