VÃ¥²ó¤Ø¡ÖÆ£Àîºå¿À¡×14Æü¤Ë¤âÃÂÀ¸¡¡»²ËÅÌò¤ËÌîÂ¼¹îÂ§2·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼C¡ª¥ª¥ê¡¦¾®Ã«Ìî±É°ìÂÇ·âC¤â¾·¤Ø¤¤
¡¡¡þ¥»CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡ºå¿À3¡Ý10DeNA¡Ê2024Ç¯10·î13Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤Ï13Æü¡¢¡Ö2024 JERA ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥»¡×¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤ÇDeNA¤Ë2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¡Ê66¡Ë¤Î¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ£Àîµå»ùµåÃÄËÜÉôÉÕ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÊSA¡á44¡Ë¤Î¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤¬¡¢14Æü¤Ë¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£ÌîÂ¼¹îÂ§2·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¡Ê51¡Ë¤¬»²ËÅÌò¤È¤·¤Æ1·³¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎVÃ¥²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·ÂÎÀ©¤ÇÁ¥½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¿ØÍÆ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£14Æü¤Ë¤âÃÂÀ¸¤¹¤ëÆ£Àî¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¯¥é¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£ÌîÂ¼2·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤Î¾º³Ê¤¬·èÄêÅª¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Æ£ËÜÆØ»ÎÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢»²ËÅÌò¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¡ÌîÂ¼¥³¡¼¥Á¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¢ºå¿À¡¢µð¿Í¡¢³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤ÏÆ±4µåÃÄ¤Ç1¡¢2·³¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É»ØÆ³Îò¤ÏËÉÙ¤À¡£¿·»Ø´ø´±¤È¤Ï00¡Á03Ç¯¤Î4Ç¯´Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡£00Ç¯¤Ë5»î¹ç¡¢1·³¤Î»î¹ç¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Æ£ÀîSA¤¬¹âÃÎ¾¦¤«¤é98Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤¿»þ¤Î´ÆÆÄ¤¬ÌîÂ¼¹îÌé»á¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¤Î¹îÂ§¥³¡¼¥Á¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¶¯¤¤±ï¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡Åê¼êÉôÌç¤Ï¶âÂ¼¶Ç»á¤Î¾·¤Ø¤¤¤¬³ÎÄêÅª¡£ÌðÌî´ÆÆÄ»þÂå¤Î22Ç¯¤Þ¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤Ç¸½¾ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤âÃ»¤¯¡¢¸½ºß¤Î½êÂ°Áª¼ê¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·´ÆÆÄ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç05Ç¯¤Ë¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¹¾Áð¿Îµ®2·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¾º³Ê¤·¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÂÇ·âÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤âÆ±¤¸¡Ö¾¾ºäÀ¤Âå¡×¤Î¾®Ã«Ìî±É°ìÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ò¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¾·¤Ø¤¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£º£µ¨¤ÎV°ï¤ÎºÇÂçÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤«¤é¼çÎÏÁª¼ê¤Ï¸®ÊÂ¤ß¿ô»ú¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²ÝÂê¹îÉþ¤Ø¸þ¤±¤ÆÍèµ¨¤ÏÂÇÀþ¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£º£²¬¿¿Ë¬ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ÏÂàÃÄ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ£ÀîSA¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹»á¡Ê¸½ÃóÊÆ¥¹¥«¥¦¥È¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅ´ÊÉ¤Îµß±ç¥È¥ê¥ª¡ÖJFK¡×¤ò·ÁÀ®¤·¤¿µ×ÊÝÅÄÃÒÇ·Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢°éÀ®ÉôÌç¤Î¥Á¡¼¥Õ³Ê¤òÃ´¤¦¤â¤è¤¦¡£24Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç°éÀ®Áª¼ê¤Î»ØÌ¾Áý°÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥íÌîµå¤ÎÆþ¤ê¸ý¤«¤é»ØÆ³¤·¡Öµå»ù2À¤¡×¡Öµ×ÊÝÅÄ2À¤¡×¤ò°é¤Æ¤ë¡£
¡¡Æ£ÀîSA¤Ï¡¢ÆüËÜ°ìÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆCS¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÝÂê¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢Íèµ¨¤Î¹½ÁÛ¤òÎý¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿åÌÌ²¼¤Ç¤ÏÃå¡¹¤ÈÁÈ³Õ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£»ØÆ³¼Ô·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¿·´ÆÆÄ¤¬¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÇÆ¸¢Ã¥²ó¤ËÄ©¤à½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡û¡Ä14Æü¤Ë¤âµåÃÄ¤«¤éÆ£ÀîSA¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤È¯É½¤¬¤¢¤ê¡¢¶áÆüÃæ¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ºå¿À¤ÎÂè36Âå´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂè°ìÀ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢17Æü¤Ë¤Ï¡¢NHK¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ëµð¿Í¡½DeNA¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÂè2Àï¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç²òÀâ¤¹¤ëÍ½Äê¡£Íèµ¨¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë2µåÃÄ¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤òÊüÁ÷ÀÊ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤È»ý¤Áµ¢¤ë¡£
¡¡¡þÌîÂ¼¡¡¹îÂ§¡Ê¤Î¤à¤é¡¦¤«¤Ä¤Î¤ê¡Ë1973Ç¯¡Ê¾¼48¡Ë7·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î51ºÐ¡£ËÙ±Û¹â¤«¤éÌÀÂç¤ò·Ð¤Æ95Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÉã¡¦¹îÌé´ÆÆÄ¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþ¤ê¡£¡Ö¥«¥Ä¥Î¥ê¡×¤ÎÅÐÏ¿Ì¾¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿Êá¼ê¤Ç¡¢ºå¿À¡¢µð¿Í¡¢³ÚÅ·¤È°ÜÀÒ¤·¤Æ06Ç¯°úÂà¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï222»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.185¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¡£°úÂà¸å¤Ï³ÚÅ·¡¢µð¿Í¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢ºå¿À¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¡¢º£µ¨¤Ïºå¿À2·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡¡¡þ¾®Ã«Ìî¡¡±É°ì¡Ê¤³¤ä¤Î¡¦¤¨¤¤¤¤¤Á¡Ë1980Ç¯¡Ê¾¼55¡Ë10·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î44ºÐ¡£ÁÏ²Á¡¢ÁÏ²ÁÂç¤ò·Ð¤Æ02Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5½äÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡£4ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿10Ç¯¤Ë¼«¿ÈºÇÂ¿¤Î109ÂÇÅÀ¤ÇÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£14Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ØFA°ÜÀÒ¡£18Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1394»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.264¡¢71ËÜÎÝÂÇ¡¢566ÂÇÅÀ¡¢31ÅðÎÝ¡£19Ç¯¤Ï³ÚÅ·¤ÇÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡£20Ç¯¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÌî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡¢ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ê¤ÉÎòÇ¤¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£