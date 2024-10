◆テミン、大トリ飾る

【モデルプレス=2024/10/14】ボーイズグループ・SHINee(シャイニー)のTAEMIN(テミン)が13日、さいたまスーパーアリーナにて開催された韓国の有名音楽番組「SBS人気歌謡」によるライブイベント「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」に出演した。2日間に及ぶイベントの大トリを飾ったテミンは、両手を上げてセンターステージから現れ、登場からすでにレジェンドの風格。「Sexy In The Air」「MOVE」と2曲連続で披露し、会場を引き込んだ。MCでは「皆さんの前でこうして会えて嬉しいです」と笑顔を見せ、突然「SHINeeって知っていますか?」とお茶目に質問。2008年のデビューを振り返って「結構昔の話なんですが…(笑)」と言いつつも「初の番組出演がこの人気歌謡ライブでした」と明かした。

◆「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」2回目の開催

◆テミン「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」セットリスト

2024年になった現在もアーティストの第一線で輝き続け、同番組のイベントに出演しているテミン。「昔の気持ちを思い出してすごく胸がいっぱいなんですけど、今日皆さんの前で大切な思い出を作って差し上げたいです」と流暢な日本語で真摯に想いを伝えた。そして多くのアーティストたちがカバーしたSEXYな楽曲「Guilty」へ続き、最後は「Deja Vu」で幕。圧巻のパフォーマンス力で会場中を釘付けにしていた。「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」は、韓国を代表する人気音楽番組「SBS人気歌謡」の公開収録イベントで、2023年の有明アリーナでの初開催に続き、日本で開催されるのは2回目。世界中で注目を集めるアーティストが登場し、当日の模様は収録され韓国でオンエアされる。DAY2にはヘッドライナーのZEROBASEONE(ゼロベースワン)のほか、テミン、THE BOYZ(ドボイズ)、ITZY(イッチ)、JO1(ジェイオーワン)、&TEAM(エンティーム)、NEXZ(ネクスジ)が出演した。(modelpress編集部)M1 Sexy In The AirM2 MOVEM3 GuiltyM4 Deja Vu【Not Sponsored 記事】