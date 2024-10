◆THE BOYZ「WATCH IT」でスタート

【モデルプレス=2024/10/14】11人組K-POPボーイズグループ・THE BOYZ(ドボイズ)が13日、さいたまスーパーアリーナにて開催された韓国の有名音楽番組「SBS人気歌謡」によるライブイベント「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」に出演した。個性溢れるブラック衣装で登場したTHE BOYZは「WATCH IT」「Bite Back」と11人の複雑なフォーメーションとワイルドな魅力が際立つ2曲を連続で披露。1人ずつ自己紹介した後はジェイコブが韓国でも流行したimaseの「NIGHT DANCER」をアカペラ歌唱し、会場に美声を響かせた。さらに“リレー愛嬌”コーナーではクールなパフォーマンスの印象とは一変、可愛らしいポーズやセリフを1人1人が続々と披露し、ギャップを見せていた。

◆「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」2回目の開催

◆THE BOYZ「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」セットリスト

続いて夏に約1年ぶりの日本カムバックとなった新アルバムからタイトル曲「Gibberish」をパフォーマンス。「Breaking Dawn」でさらにTHE BOYZの世界観へ引き込んだ。最後は思わず縦ノリしたくなってしまう日本語曲「Shout it out」で、メンバーたちはステージ上で散らばり、ビートに合わせ彼等も会場も一体となってジャンプ。様々なジャンルの楽曲やキュートな愛嬌、親しみやすいMCなど、限られた時間で観客の心を掴む“ステージ掌握力”を見事に見せたTHE BOYZだった。「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」は、韓国を代表する人気音楽番組「SBS人気歌謡」の公開収録イベントで、2023年の有明アリーナでの初開催に続き、日本で開催されるのは2回目。世界中で注目を集めるアーティストが登場し、当日の模様は収録され韓国でオンエアされる。DAY2にはヘッドライナーのZEROBASEONE(ゼロベースワン)のほか、TAEMIN(テミン)、THE BOYZ、ITZY(イッチ)、JO1(ジェイオーワン)、&TEAM(エンティーム)、NEXZ(ネクスジ)が出演した。(modelpress編集部)M1 WATCH ITM2 Bite BackM3 GibberishM4 Breaking DawnM5 Shout it out【Not Sponsored 記事】