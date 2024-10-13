¡Ø¼ãÁðÊª¸ì¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ëº£°æÎ´Ê¸¡¢¹©Æ£ÍÚ¡¢´äÃË³¤»Ë¡¡Âè3ÏÃ¤ËÌÚºê¤æ¤ê¤¢¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é
¡¡ËÙÅÄ¿¿Í³¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡¢Èª²ê°é¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤¬»ÐËåÌò¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¼ãÁðÊª¸ì¡½Îø¤¹¤ë»ÐËå¤ÈÎø¤»¤Ì»ä¡½¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¡Ê10·î20ÆüÊüÁ÷¡Ë¤«¤é¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æº£°æÎ´Ê¸¡¢¹©Æ£ÍÚ¡¢´äÃË³¤»Ë¤¬¥É¥é¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÌò¤Ç½Ð±é¡¢¤Þ¤¿ÌÚºê¤æ¤ê¤¢¤¬Âè3ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚºê¤æ¤ê¤¢¤¬Âè3ÏÃ¤Ë½Ð±é¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Îºî²È¥ë¥¤¥¶¡¦¥á¥¤¡¦¥ª¥ë¥³¥Ã¥È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¼ãÁðÊª¸ì¡Ù¤¬¸¶°Æ¡£¡Ö¤â¤·¤¢¤Î»Í»ÐËå¤¬ÎáÏÂ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÃåÁÛ¤«¤é¡¢ÉñÂæ¤òÂçÃÀ¤Ë¸½Âå¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¼Ò²ñÇÉ¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤À¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ëÄ®ÅÄ²È¤Î»Í»ÐËå¤ò¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡Ê¼¡½÷¡Ë¡¢¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡ÊÄ¹½÷¡Ë¡¢Èª²ê°é¡Ê»Í½÷¡Ë¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡Ê»°½÷¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»Í»ÐËå¤Î¼¡½÷¡¦Ä®ÅÄÎÃ¡ÊËÙÅÄ¿¿Í³¡Ë¤¬¡ÈÎø°¦¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾¾¢¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÂçÊ¿¤«¤Ê¤¨¡ÊÅû°æ¿¿Íý»Ò¡Ë¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡£
¡¡¤«¤Ê¤¨¤¬¼¹É®Ãæ¤Î¿·ºî¥É¥é¥Þ¡ØÎø°¦Í·Í÷Á¥¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ºä¸ýÂöËáÌò¤È¤·¤Æº£°æÎ´Ê¸¡¢AP¡¦²ÖÂ¼¼Ó»ÞÌò¤È¤·¤Æ¹©Æ£ÍÚ¡¢´ÆÆÄ¤Î¿åÅè¼ùÌò¤È¤·¤Æ´äÃË³¤»Ë¤¬½Ð±é¡£ÎÃ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸ÄÀÇÉ¤¾¤í¤¤¤Î¥É¥é¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎÃ¡õ¤«¤Ê¤¨¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ëºÌÇµÌò¤È¤·¤Æ¡¢ÌÚºê¤æ¤ê¤¢¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¼ãÁðÊª¸ì¡½Îø¤¹¤ë»ÐËå¤ÈÎø¤»¤Ì»ä¡½¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË22»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨ÌÚºê¤æ¤ê¤¢¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ºä¸ýÂöËá¡Ê40¡ËÌò¡§º£°æÎ´Ê¸
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Ä¹¤¯¶È³¦¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÑ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÀ¤´Ö¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ÎÌò¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢"¿·¤¿¤Êµ¤ÉÕ¤¡È¤òÆÀ¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ç¡¢¥²¥é¥²¥é¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£²ÖÂ¼¼Ó»Þ¡Ê26¡ËÌò¡§¹©Æ£ÍÚ
¤³¤ÎÅÙ¡¢²ÖÂ¼¼Ó»ÞÌò¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¹©Æ£ÍÚ¤Ç¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÎÄ®ÅÄÎÃ¤È¶¦¤Ë¡¢·àÃæ¤Ç¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤ò¤¹¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤äÍê¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê½÷À¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤¤È¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¸À¤¦»ö¤Ë¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Í¦µ¤¤ò´¶¤¸¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¿¿¤ÃÄ¾¤°¤µ¤Ë»ä¼«¿È¤âÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Âô»³¤Î»É·ã¤È³Ø¤Ó¤ò¶»¤Ë¡¢¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÆü¤òÂÔ¤Á±ó¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿åÅè¼ù¡Ê32¡ËÌò¡§´äÃË³¤»Ë
°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Ë¤Æ¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ê°áÁõ¤¬Âô»³³Ý¤«¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥¬¡¼¥é¥Ã¥¯¤¬ËÍ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃåÂØ¤¨¤Æ½Ð¤ëÅÙ¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡Ö¤Ý¤¤¡ª¡¡¤Ý¤¤¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¿åÅè´ÆÆÄ¤Ë¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤Î¡Ö¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ËÍ¤ÎÌòºî¤ê¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4¿Í¤ÎÄ®ÅÄ»ÐËå¤ÏÊ£»¨¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃæ¤ÇÊ³Æ®¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤Î¶Ê¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÌÇµÌò¡§ÌÚºê¤æ¤ê¤¢
¡Ø¼ãÁðÊª¸ì¡½Îø¤¹¤ë»ÐËå¤ÈÎø¤»¤Ì»ä¡½¡ÙÂè3ÏÃ¤ËºÌÇµÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¦»ö¤òÌ´¸«¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Çº§³è¤òÂ³¤±¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºÌÇµ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚºê¤æ¤ê¤¢¤¬Âè3ÏÃ¤Ë½Ð±é¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Îºî²È¥ë¥¤¥¶¡¦¥á¥¤¡¦¥ª¥ë¥³¥Ã¥È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¼ãÁðÊª¸ì¡Ù¤¬¸¶°Æ¡£¡Ö¤â¤·¤¢¤Î»Í»ÐËå¤¬ÎáÏÂ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÃåÁÛ¤«¤é¡¢ÉñÂæ¤òÂçÃÀ¤Ë¸½Âå¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¼Ò²ñÇÉ¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤À¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ëÄ®ÅÄ²È¤Î»Í»ÐËå¤ò¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡Ê¼¡½÷¡Ë¡¢¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡ÊÄ¹½÷¡Ë¡¢Èª²ê°é¡Ê»Í½÷¡Ë¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡Ê»°½÷¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤«¤Ê¤¨¤¬¼¹É®Ãæ¤Î¿·ºî¥É¥é¥Þ¡ØÎø°¦Í·Í÷Á¥¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ºä¸ýÂöËáÌò¤È¤·¤Æº£°æÎ´Ê¸¡¢AP¡¦²ÖÂ¼¼Ó»ÞÌò¤È¤·¤Æ¹©Æ£ÍÚ¡¢´ÆÆÄ¤Î¿åÅè¼ùÌò¤È¤·¤Æ´äÃË³¤»Ë¤¬½Ð±é¡£ÎÃ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸ÄÀÇÉ¤¾¤í¤¤¤Î¥É¥é¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎÃ¡õ¤«¤Ê¤¨¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ëºÌÇµÌò¤È¤·¤Æ¡¢ÌÚºê¤æ¤ê¤¢¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¼ãÁðÊª¸ì¡½Îø¤¹¤ë»ÐËå¤ÈÎø¤»¤Ì»ä¡½¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË22»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨ÌÚºê¤æ¤ê¤¢¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ºä¸ýÂöËá¡Ê40¡ËÌò¡§º£°æÎ´Ê¸
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Ä¹¤¯¶È³¦¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÑ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÀ¤´Ö¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ÎÌò¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢"¿·¤¿¤Êµ¤ÉÕ¤¡È¤òÆÀ¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ç¡¢¥²¥é¥²¥é¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£²ÖÂ¼¼Ó»Þ¡Ê26¡ËÌò¡§¹©Æ£ÍÚ
¤³¤ÎÅÙ¡¢²ÖÂ¼¼Ó»ÞÌò¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¹©Æ£ÍÚ¤Ç¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÎÄ®ÅÄÎÃ¤È¶¦¤Ë¡¢·àÃæ¤Ç¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤ò¤¹¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤äÍê¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê½÷À¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤¤È¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¸À¤¦»ö¤Ë¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Í¦µ¤¤ò´¶¤¸¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¿¿¤ÃÄ¾¤°¤µ¤Ë»ä¼«¿È¤âÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Âô»³¤Î»É·ã¤È³Ø¤Ó¤ò¶»¤Ë¡¢¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÆü¤òÂÔ¤Á±ó¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿åÅè¼ù¡Ê32¡ËÌò¡§´äÃË³¤»Ë
°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Ë¤Æ¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ê°áÁõ¤¬Âô»³³Ý¤«¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥¬¡¼¥é¥Ã¥¯¤¬ËÍ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃåÂØ¤¨¤Æ½Ð¤ëÅÙ¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡Ö¤Ý¤¤¡ª¡¡¤Ý¤¤¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¿åÅè´ÆÆÄ¤Ë¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤Î¡Ö¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ËÍ¤ÎÌòºî¤ê¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4¿Í¤ÎÄ®ÅÄ»ÐËå¤ÏÊ£»¨¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃæ¤ÇÊ³Æ®¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤Î¶Ê¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÌÇµÌò¡§ÌÚºê¤æ¤ê¤¢
¡Ø¼ãÁðÊª¸ì¡½Îø¤¹¤ë»ÐËå¤ÈÎø¤»¤Ì»ä¡½¡ÙÂè3ÏÃ¤ËºÌÇµÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¦»ö¤òÌ´¸«¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Çº§³è¤òÂ³¤±¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºÌÇµ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª