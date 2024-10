◆ZEROBASEONE、“AIアイドル”チャレンジ

【モデルプレス=2024/10/14】グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE(ZB1 読み:ゼロベースワン/略称:ゼベワン)が13日、さいたまスーパーアリーナにて開催された韓国の有名音楽番組「SBS人気歌謡」によるライブイベント「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」に出演した。2日目のヘッドライナーを飾ったZEROBASEONEは、メンバーのリッキーがプロデュースしたブラック衣装で登場。「GOOD SO BAD」「KILL THE ROMEO」と新曲を連続で披露し、会場のボルテージを一気に上昇させた。

◆ジャン・ハオ「Eye Love You」チェ・ジョンヒョプのセリフで沸かす

◆「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」2回目の開催

◆ZEROBASEONE「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」セットリスト

MCでは1人ずつ自己紹介を行い、リッキーがその整ったビジュアルから日本で“AIアイドル”と呼ばれているという話題に。そこでメンバーそれぞれが“AIアイドルチャレンジ”を行うこととなった。“元祖AIアイドル”のリッキーはミナムズ(韓国語でイケメンズ)と呼ばれているキム・ジウンとのペアで“イケメン4カット”に挑戦。4つのポーズを色気たっぷりに披露する2人に、会場は悶絶する声で溢れた。続くソン・ハンビン、キム・テレ、パク・ゴヌクは3人で、TikTokで流行している楽曲「Smack Yo'」のダンスに挑戦。サングラスをかけて体を揺らして盛り上げた。さらにソク・マシュー、キム・ギュビン、ハン・ユジンは愛嬌を披露することに。TikTokでバズった「にゃん1・2・3、にゃんありがとう〜」の音楽に合わせたダンスを照れながら可愛らしく見せ、ファンを沸かせた。最後に残されたジャン・ハオは演技をすると言い、TBS系ドラマ「Eye Love You」(2024)の名シーンを再現。チェ・ジョンヒョプ演じるユン・テオがヒロインに「チャーハンは好きですか?オムライスは好きですか?じゃあ、僕は?」と尋ねるセリフを会場とのコール&レスポンスで見せ、観客を胸キュンさせた。MC後にはデビュータイトル曲の「In Bloom」、さらに「Feel the POP」とZEROBASEONEの強みである清涼感たっぷりのステージで魅了。最後は日本デビュー曲の「ゆらゆら −運命の花−」で華やかに幕を閉じた。「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」は、韓国を代表する人気音楽番組「SBS人気歌謡」の公開収録イベントで、2023年の有明アリーナでの初開催に続き、日本で開催されるのは2回目。世界中で注目を集めるアーティストが登場し、当日の模様は収録され韓国でオンエアされる。DAY2にはヘッドライナーのZEROBASEONEのほか、TAEMIN(テミン)、THE BOYZ(ドボイズ)、ITZY(イッチ)、JO1(ジェイオーワン)、&TEAM(エンティーム)、NEXZ(ネクスジ)が出演した。(modelpress編集部)M1 GOOD SO BADM2 KILL THE ROMEOM3 In BloomM4 Feel the POPM5 ゆらゆら −運命の花−【Not Sponsored 記事】