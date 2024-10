◆JO1「ICY」初披露

【モデルプレス=2024/10/13】グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)が13日、さいたまスーパーアリーナにて開催された韓国の有名音楽番組「SBS人気歌謡」によるライブイベント「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」に出演した。ストリートライクな衣装で登場したJO1は新曲「WHERE DO WE GO」からスタート。続いて前日に公式YouTubeにてPERFORMANCE VIDEOがアップされたばかりの「ICY」を初披露し、ファンからは大きなざわめきと歓声が上がった。

◆JO1、“自信溢れるポーズ”伝授

◆「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」2回目の開催

◆JO1「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」セットリスト

自己紹介では金城碧海が会場を見渡しながら「僕のために集まったと言っても過言ではない」と言い放ち、メンバーたちは「過言です(笑)」とすかさずツッコミ。「過言じゃないと言わせられるように頑張ります!」と意気込んだ。一方バンダナを巻いたヘアスタイルだった木全翔也は「今日はパン屋スタイル、木全翔也です」と挨拶。鮮やかなイエローグリーンヘアの川尻蓮に加え、川西拓実はカーリーな金髪の“プードルヘア”、佐藤景瑚はハーフアップなど、個性豊かなビジュアルにも注目が集まった。MCでは豆原一成が「自信溢れるポーズを伝授したいと思います!」と言い、3チームに分かれて渾身のポーズをお披露目。日頃から鍛え上げていることでも知られている與那城奨・河野純喜・佐藤・金城の4人は、ジャケットを脱ぐなど自身の筋肉を見せて盛り上げた。MCを終えると「Love Seeker」をパワフルに見せ、最後は「Lemon Candy」。11人がステージ上で散らばり、客席とコミュニケーションを取りながら盛り上げた。「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」は、韓国を代表する人気音楽番組「SBS人気歌謡」の公開収録イベントで、2023年の有明アリーナでの初開催に続き、日本で開催されるのは2回目。世界中で注目を集めるアーティストが登場し、当日の模様は収録され韓国でオンエアされる。DAY2にはヘッドライナーのZEROBASEONE(ゼロベースワン)のほか、TAEMIN(テミン)、THE BOYZ(ドボイズ)、ITZY(イッチ)、JO1、&TEAM(エンティーム)、NEXZ(ネクスジ)が出演した。(modelpress編集部)M1 WHERE DO WE GOM2 ICYM3 Love SeekerM4 Lemon Candy【Not Sponsored 記事】