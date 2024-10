King & Princeが14日にデジタルリリース、12月11日に発売する最新アルバム『Re:ERA』(読み:リエラ)の収録内容が一挙公開された。4人組バンド・緑黄色社会が手掛けた「ボーイミーツガール」が追加発表され、初回初回限定盤A・Bのジャケット写真も同日、解禁となった。こちらは通常盤を並べると一枚絵となっている。「ボーイミーツガール」の作詞はVocal&Guitarの長屋晴子が担当、作曲はKeyboardのpeppeとBassの穴見真吾が担当し、演奏も緑黄色社会のメンバーが担当している。さらに通常盤収録の「Harajuku」は新進気鋭のシンガーソングライターMega Shinnosuke氏が作詞、作曲を担当する。

そして、「Odyssey」は高橋海人(※高=はしごだか)が作詞、作曲に携わるなど、King & Princeとしてのアーティスト性高まる作品となっており、豪華参加キャストによる秀逸な一枚が仕上がった。■初回限定盤A 【CD+DVD】▼CD収録内容1. Odyssey2. WOW3. HOTTER & HOTTER4. Don't Grow Up5. COLORS6. LOVE HACKER7. moooove!!8. POPSTAR in the KINGDOM (高橋海人)9. ボーイミーツガール10. 愛し生きること11. 染み (永瀬廉)12. ROLLER COASTER13. MAGIC WORD14. halfmoon15. I Will...【DVD収録内容】・「WOW」 Music Video・「WOW」 Music Video Behind the scenes・6歳は誰だ!? 同期当てクイズ仕様:三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット20P■初回限定盤B【CD+DVD】▼CD収録内容初回限定盤A・B同一【DVD収録内容】・『Re:ERA』Behind the scenes・「POPSTAR in the KINGDOM」 Behind the scenes・「染み」 Behind the scenes仕様:三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット20P■通常盤(初回プレス)【CD】▼CD収録内容1.〜15.初回限定盤A・B同一16. Harajuku(通常盤のみ収録)仕様:三方背ケース付3Pワイドケース、歌詞ブックレット20P※通常盤(初回プレス)/UPCJ-9057終了後、通常盤/UPCJ-1008に切り替わります。■Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)【CD】▼CD収録内容初回限定盤A・B同一仕様:104Pノート型ジャケット(A4サイズ)■封入特典・初回限定盤A/特典:トレーディングカードAタイプ 1種・初回限定盤B/特典:トレーディングカードBタイプ 1種・通常盤(初回プレス)/特典:トレーディングカードCタイプ 1種※各特典ごとに写真は異なります。■初回封入特典・初回限定盤A/期間限定動画A視聴シリアルナンバー・初回限定盤B/期間限定動画B視聴シリアルナンバー・通常盤(初回プレス)/期間限定動画C視聴シリアルナンバー視聴期間:2024年12月10日(火) 正午〜2025年1月10日(金)午後6時まで■先着外付け特典・初回限定盤A/特典:フォトカード(A6)・初回限定盤B/特典:クリアポスター(A4)・通常盤(初回プレス)/特典:トレカ3種セット※3形態同時購入特典:オリジナルトレカケース・Dear Tiara盤/特典:ステッカーシート(A6)