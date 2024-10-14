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1. Odyssey
2. WOW
3. HOTTER & HOTTER
4. Don't Grow Up
5. COLORS
6. LOVE HACKER
7. moooove!!
8. POPSTAR in the KINGDOM (¹â¶¶³¤¿Í)
9. ¥Ü¡¼¥¤¥ß¡¼¥Ä¥¬¡¼¥ë
10. °¦¤·À¸¤¤ë¤³¤È
11. À÷¤ß (±ÊÀ¥Î÷)
12. ROLLER COASTER
13. MAGIC WORD
14. halfmoon
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